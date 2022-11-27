Семак оценил игру летних новичков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по игре летних новичков.

– Как оцените новичков, которые пришли в команду летом?

– Летняя кампания была направлена на то, чтобы минимизировать риски, связанные с травмами, коронавирусными проблемами, которые случались раньше. В общем, хотели увеличить обойму.

Матео Кассьерра должен был усилить конкуренцию в нападении, потому что после ухода Сердара Азмуна и Артема Дзюбы, кроме Вани Сергеева, не было вообще никого. В центре поля ушел Магомед Оздоев – на эту позицию взяли Зелимхана Бакаева. Причем как свободного агента, что большой плюс как с финансовой точки зрения, так и имиджевой. Бакаев нам, безусловно, поможет – я в этом уверен. Просто нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться.

Родригао заменил Ярослава Ракицкого. Вместо Юри Алберто взяли в аренду Густаво Мантуана. Как и вратаря Ивана, поскольку появилась такая возможность. Чтобы он составил конкуренцию нашим голкиперам: на начало сезона у нас было только два вратаря – Одоевский и Кержаков.

В общем, заполнили те позиции, которые требовалось, а кардинальных изменений не произошло. Скорее – дополнения.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

У команды самый большой бюджет в РПЛ.

Турнир возобновится в марте.

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