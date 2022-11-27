Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семак оценил игру летних новичков «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по игре летних новичков.

    — Как оцените новичков, которые пришли в команду летом?

    — Летняя кампания была направлена на то, чтобы минимизировать риски, связанные с травмами, коронавирусными проблемами, которые случались раньше. В общем, хотели увеличить обойму.

    Матео Кассьерра должен был усилить конкуренцию в нападении, потому что после ухода Сердара Азмуна и Артема Дзюбы, кроме Вани Сергеева, не было вообще никого. В центре поля ушел Магомед Оздоев — на эту позицию взяли Зелимхана Бакаева. Причем как свободного агента, что большой плюс как с финансовой точки зрения, так и имиджевой. Бакаев нам, безусловно, поможет — я в этом уверен. Просто нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться.

    Родригао заменил Ярослава Ракицкого. Вместо Юри Алберто взяли в аренду Густаво Мантуана. Как и вратаря Ивана, поскольку появилась такая возможность. Чтобы он составил конкуренцию нашим голкиперам: на начало сезона у нас было только два вратаря — Одоевский и Кержаков.

    В общем, заполнили те позиции, которые требовалось, а кардинальных изменений не произошло. Скорее — дополнения.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • У команды самый большой бюджет в РПЛ.
    • Турнир возобновится в марте.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Погребняк назвал победителя матча «Зенит» – «Спартак». Он играл за обе команды 1
    Камоцци назвал фаворита матча «Зенит» – «Спартак» 1
    Каррера назвал фаворита матча «Зенит» – «Спартак» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17182

      Garrincha58 42 минуты назад

      из всех новичков один Мантуан играет более менее остальные просто балласт для заполнения дыр

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11