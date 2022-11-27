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    «Бердыев не стареет, а развивается как личность, как тренер». Гранат – о назначении Бердыева в «Сочи»

    Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал решение «Сочи» пригласить Курбана Бердыева на пост главного тренера.

    Курбан Бердыев — это амбиции прежде всего. После такой паузы он хочет показать, на что способен в тренерском деле. Я думаю, это хорошее подписание для «Сочи».

    — Зная Бердыева, вы можете сказать, что он не стареет как тренер?

    — Нет, конечно. Он, несмотря на свой возраст, развивается как личность, как тренер. Это вам любой скажет, кто знает Бекиевича. Поэтому не стареет. У него еще есть порох в пороховницах.

    — Есть такой стереотип, что Бердыев «застрял» в своем оборонительном футболе и никогда ему не изменит.

    — Ну, вот как раз-таки мы посмотрим, может, что-то новое будет в его футболе, может, он что-то переосмыслил, увидел для себя новое за это время. Во всяком случае, это будет интересно. Бердыев — человек творческий, способный удивлять.

    • Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.
    • Бердыев возглавил команду вместо Вадима Гаранина.
    • Контракт с тренером подписан на 2,5 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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