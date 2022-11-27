«Не лучшие люди на свете». Каземиро прокомментировал критику Неймара в соцсетях

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро отреагировал на критику травмированного партнера Неймара.
«Обидно, когда кто-то кому-то желает зла. Есть категория не лучших людей на свете. Я говорю о воспитании, которое начинается с пеленок.
Неймар – исключительный футболист, один из лучших в мире. Но у нас квалифицированный состав, его заменят», – сказал Каземиро.
- Игрок получил повреждение в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).
- Форвард пропустит как минимум весь групповой этап ЧМ-2022.
- У него выявлено растяжение связок голеностопа.
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Источник: Globo Esporte