Неймар показал травмированную ногу

Нападающий сборной Бразилии Неймар выложил в социальной сети фото травмированной лодыжки.
Игрок получил повреждение в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).
- Форвард пропустит как минимум весь групповой этап ЧМ-2022.
- У него выявлено растяжение связок голеностопа.
- Неймар также травмировался на домашнем для Бразилии ЧМ-2014.
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Источник: Бомбардир.ру