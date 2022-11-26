Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Неймар показал травмированную ногу

    Нападающий сборной Бразилии Неймар выложил в социальной сети фото травмированной лодыжки.

    Игрок получил повреждение в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0).

    • Форвард пропустит как минимум весь групповой этап ЧМ-2022.
    • У него выявлено растяжение связок голеностопа.
    • Неймар также травмировался на домашнем для Бразилии ЧМ-2014.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    В сборной Бразилии ожидали, что футболисты Сербии будут грубо играть против Неймара и Винисиуса 1
    Врач сборной Бразилии прокомментировал травмы Неймара и Данило
    Рафинья: «Самая большая ошибка Неймара – рождение в Бразилии. Страна его не заслужила» 3
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3977

      Питерский князь 21 минуту назад

      А где же раздел, "Игроки сборной Германии, показали травмированую жопу"?
      :)))

      А по существу, такой оттек пройдет через 2-3 недели. Получаетсяю что он болььше не будет играть. Потерял шанс стать лучше Пеле.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11