Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер Мексики Мартино: «Нам важно, чтобы Польша и Аргентина не сыграли вничью»

    Херардо Мартино, главный тренер сборной Мексики, поговорил о раскладах на третий тур группового этапа чемпионата мира-2022.

    «В третьем туре нам будет сложно. Помимо своей победы над Саудовской Аравией мы должны надеяться, что в матче Польши и Аргентины будет победитель. Желательно – с большой разницей мячей.

    Не сомневаюсь, что моя команда готова добиться положительного результата», – сказал Мартино.

    • У Мексики 1 очко после 2 туров.
    • Во 2-м туре мексиканцы уступили в Лусаиле Аргентине (0:2).
    • Мартино ранее тренировал Аргентину.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Футболисты сборной Аргентины спели в раздевалке после победы над Мексикой на ЧМ-2022 2
    Месси – самый молодой и самый возрастной игрок ЧМ с 1966 года, сделавший гол+пас в одном матче 1
    Тренеры сборной Аргентины плакали после голов Месси и Фернандеса в ворота Мексики
    Источник: официальный сайт сборной Мексики

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11