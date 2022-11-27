Тренер Мексики Мартино: «Нам важно, чтобы Польша и Аргентина не сыграли вничью»

Херардо Мартино, главный тренер сборной Мексики, поговорил о раскладах на третий тур группового этапа чемпионата мира-2022.

«В третьем туре нам будет сложно. Помимо своей победы над Саудовской Аравией мы должны надеяться, что в матче Польши и Аргентины будет победитель. Желательно – с большой разницей мячей.

Не сомневаюсь, что моя команда готова добиться положительного результата», – сказал Мартино.

У Мексики 1 очко после 2 туров.

Во 2-м туре мексиканцы уступили в Лусаиле Аргентине (0:2).

Мартино ранее тренировал Аргентину.

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