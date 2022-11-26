«Почему мы должны идти на футбол с каким-то документом?». Мутко – о Fan ID

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к введению системы Fan ID на российских стадионах.

– Fan ID после Нового года появится на всех стадионах РПЛ. Как вам эта система?

– Я всегда исхожу из того, что во всем должен быть смысл и логика. Мне известен смысл и логика внедрения Fan ID, поэтому отвечать на этот вопрос сложно.

Скажу так: я всегда за футбол. Но почему на футбол мы должны идти с каким-то документом, а на хоккей или в театр – не должны?

Чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного?

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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