Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Почему мы должны идти на футбол с каким-то документом?». Мутко – о Fan ID

    Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о своем отношении к введению системы Fan ID на российских стадионах.

    – Fan ID после Нового года появится на всех стадионах РПЛ. Как вам эта система?

    – Я всегда исхожу из того, что во всем должен быть смысл и логика. Мне известен смысл и логика внедрения Fan ID, поэтому отвечать на этот вопрос сложно.

    Скажу так: я всегда за футбол. Но почему на футбол мы должны идти с каким-то документом, а на хоккей или в театр – не должны?

    Чем отличается футбольный фанат от фаната хоккейного или баскетбольного?

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Мутко прокомментировал уход Федуна из «Спартака» 4
    Мостовой: «Убрали Мутко – поставили Алаева. Убрали Хачатурянца – снова Алаев. Он везде» 5
    В компании Мутко отреагировали на новость о переходе ЦСКА под ее контроль 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51492

      MaxRnD 5 минут назад

      Потому что от этого зависит зарплата Родниной, Хоркиной, Кабаевой и пр. Инициаторы, мля

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11