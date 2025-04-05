«Сжечь, нахер!»: стало известно, как Мутко отреагировал на знаменитые 1:7 «Зенита» от «Динамо»

Бывший зенитовец Владимир Быстров вспомнил, что было в раздевалке команды после 1:7 от «Динамо».

«Зенит» проиграл «Динамо» с таким счетом в РПЛ в сезоне-2003.

Президентом «Зенита» был Виталий Мутко.

Быстров в описываемом матче вышел на замену в перерыве.

«Скрутились «Динамо» 1:7. Все сидят в раздевалке расстроенные.

Заходит Мутко. Смотрит на всех. Просит у оператора кассету с игрой. И выкинул в мусорное ведро. «Сжечь, нахер!».

После этого мы поперли – ни одного поражения. Было неожиданно. Думал, придет Мутко и вставит по самое не хочу. Поувольняет, повыкидывает. Нет, спокойно перевел в шутку», – поделился Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».