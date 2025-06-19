Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Это невозможно»: Мутко уверен, что США не смогут провести ЧМ лучше России

«Это невозможно»: Мутко уверен, что США не смогут провести ЧМ лучше России

Сегодня, 16:49
6

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался о проведении ЧМ-2026 в США.

– Смогут ли Штаты провести чемпионат мира лучше России?

– Нет, это невозможно. Сейчас идет клубный чемпионат мира, мы видим, как он проходит и какое к нему внимание.

Чемпионат мира с таким количеством команд будет сделать крайне сложно. Это огромные перелеты.

Тем более чемпионат мира должен быть праздником, куда съезжаются все культуры. Это немного другое.

  • ЧМ-2026, помимо США, примут Канада и Мексика.
  • В России мировое первенство проводилось в 2018 году.
  • Следующий мундиаль впервые состоится с участием 48 сборных.

Еще по теме:
«Сжечь, нахер!»: стало известно, как Мутко отреагировал на знаменитые 1:7 «Зенита» от «Динамо» 7
Казаков: «Мутко в 2003 году после 1:7 «Зенита» от «Динамо» взял кассету с матчем и разломал ее» 27
Мутко вспомнил о предсказании победы России над Англией в отборе Евро-2008
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Клубный чемпионат мира Мутко Виталий
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1750342157
Мудко, штаты раз в 20 богаче России, почему это они не проведут ЧМ лучше России? США обязательно проведут ЧМ лучше России ПОТОМУ КАК ТАМ НЕТ ТАКИХ ЖУЛИКОВ, КАК ТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......((((((((((((((((((
Ответить
Play
1750345046
А в чём, собственно говоря, была лучшесть ЧМ2018 в России? Сами себе придумали сказочку про лучший чемпионат в истории, и сами в неё верят. Хотя из вип-лож, в которых господин Мутко проводил время на турнире, наверное так и казалось. В Ростове таджики плитку укладывали вокруг стадиона чуть ли не то стартового свистка первого матча, да так и не уложили. Проблемы с транспортом были повсеместно. Работники стадиона двух слов не могли сказать по-английски, когда иностранцы обращались за помощью. Про "убогость" текущего клубного ЧМ сейчас только ленивый не трезвонит, прям кампания какая-то. А в чём "убогость"? Посещаемость, так вы приводите в пример матч Ульсан - Мамелоди. Какая там может быть посещаемость. На матче ПСЖ - Атлетико было 80 тысяч. На финале ЧМ2018 в Лужниках было 78! Средняя посещаемость турнира около 40 тысяч, средняя посещаемость топовых турниров типа ЧМ и ЧЕ - 50 тысяч. Так это турниры несопоставимого уровня.
Ответить
да помойка, да позор
1750351983
нет штаты проведут и очень хорошо проведут, там нет таких мутько который прдумал построить стадион в саранске, это нужно быть дэбилом конченным, ну например как буланов
Ответить
Главные новости
«Спартак» не продал основного полузащитника в Турцию за 4 миллиона
19:51
5
Заявление «Локомотива» по трансферному бану до 2027 года
19:21
6
Раскрыта возможная причина трансферного бана «Локомотива»
19:07
3
ФИФА наложила трансферный бан на московский клуб
18:51
8
Реакция Губерниева на слова Карпина про несущих хрень экспертов «Матч ТВ»
18:30
11
«Локомотив» подтвердил второй трансфер за день
18:18
2
Кафанов определился с будущим в «Ростове»
17:55
4
Карпин объяснил спор насчет показа игр сборной России на «Матч ТВ»
17:44
6
Черчесов: «В «Ференцвароше» помощники меня не узнавали»
17:30
2
ВидеоКарпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ матчей сборной России
17:00
15
Все новости
Все новости
ВидеоВ России могут ввести ГОСТ футболистов: «Много контрафакта»
20:14
РПЛ – о трансферном бане «Локо»: «Ситуация сильно политически ангажированная»
20:04
Известен новый клуб Кафанова
19:37
2
«Крылья Советов» объявили о возвращении двух игроков в «Спартак»
19:26
«Локомотив» подтвердил второй трансфер за день
18:18
2
«Ахмат» близок к подписанию четырех футболистов
18:12
Кафанов определился с будущим в «Ростове»
17:55
4
Карпин объяснил спор насчет показа игр сборной России на «Матч ТВ»
17:44
6
«Пари НН» объявил об уходе защитника, которым интересуется «Ростов»
17:17
ВидеоКарпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ матчей сборной России
17:00
15
«Это невозможно»: Мутко уверен, что США не смогут провести ЧМ лучше России
16:49
6
Турецкий клуб готовит предложение по Баринову
16:42
4
ФотоГенпродюсер «Матч ТВ» выложил фото с Карпиным: «Кампанию завершили»
16:29
1
В Венгрии назвали условие для товарищеского матча со сборной России
15:57
6
ЦСКА получил предложение по трансферу Файзуллаева
15:45
5
Генпродюсер «Матч ТВ» ответил на обвинения Карпина
15:30
7
Бакаев прокомментировал свой переход в «Локомотив»
15:15
4
Черчесов определил лучшего футболиста, с которым он работал
14:58
6
Финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Лучший игрок сезона»
14:48
3
Сычев охарактеризовал нового тренера ЦСКА – они вместе выступали за «Марсель»
14:38
5
Раскрыты трансферные планы «Динамо» после назначения Карпина
14:28
1
Каррейра озвучил «Спартаку» требования по зарплате
13:59
17
«Пари НН» может начать сезон не в Нижнем Новгороде: подробности
13:49
7
«Локомотив» объявил о подписании Бакаева
13:39
3
РФС работает над организацией 6 матчей сборной России осенью
13:26
1
«Спартак» ищет новичков на три позиции
13:13
9
Бакаев выбрал игровой номер в «Локомотиве»
13:00
2
В Бразилии сообщили, из-за чего может сорваться переход Жерсона в «Зенит»
12:48
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 