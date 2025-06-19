«Это невозможно»: Мутко уверен, что США не смогут провести ЧМ лучше России

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался о проведении ЧМ-2026 в США.
– Смогут ли Штаты провести чемпионат мира лучше России?
– Нет, это невозможно. Сейчас идет клубный чемпионат мира, мы видим, как он проходит и какое к нему внимание.
Чемпионат мира с таким количеством команд будет сделать крайне сложно. Это огромные перелеты.
Тем более чемпионат мира должен быть праздником, куда съезжаются все культуры. Это немного другое.
- ЧМ-2026, помимо США, примут Канада и Мексика.
- В России мировое первенство проводилось в 2018 году.
- Следующий мундиаль впервые состоится с участием 48 сборных.
Источник: «Р-Спорт»