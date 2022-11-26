В Катаре умер 62-летний болельщик сборной Уэльса

Футбольная ассоциация Уэльса сообщила о смерти фаната национальной сборной Кевина Дэвиса.

По информации BBC, мужчина умер в 62-летнем возрасте от естественных причин.

Валлийский болельщик находился в Дохе вместе с сыном и друзьями.

Уэльс набрал 1 очко в 2 турах ЧМ – ничья с США (1:1) и поражение от Ирана (0:2).

Следующий соперник – Англия (29 ноября, 22:00 мск).

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