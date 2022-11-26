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    В Катаре умер 62-летний болельщик сборной Уэльса

    Футбольная ассоциация Уэльса сообщила о смерти фаната национальной сборной Кевина Дэвиса.

    По информации BBC, мужчина умер в 62-летнем возрасте от естественных причин.

    Валлийский болельщик находился в Дохе вместе с сыном и друзьями.

    • Уэльс набрал 1 очко в 2 турах ЧМ – ничья с США (1:1) и поражение от Ирана (0:2).
    • Следующий соперник – Англия (29 ноября, 22:00 мск).

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    Источник: твиттер Футбольной ассоциации Уэльса

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51492

      MaxRnD 11 минут назад

      Печень не выдержала ?

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