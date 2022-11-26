«Будет много шума». Саутгейт – о преклонении колена игроков Англии в матче с США

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с США.

Команды сыграли вничью 0:0. Перед игрой англичане преклонили колено, футболисты США этого не делали.

«Уверен, будет много шума. Это турнир внешнего шума.

Англия на своем пути. Мы еще можем выиграть группу, это наша цель», – сказал Саутгейт.

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