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    «Будет много шума». Саутгейт – о преклонении колена игроков Англии в матче с США

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с США.

    Команды сыграли вничью 0:0. Перед игрой англичане преклонили колено, футболисты США этого не делали.

    «Уверен, будет много шума. Это турнир внешнего шума.

    Англия на своем пути. Мы еще можем выиграть группу, это наша цель», – сказал Саутгейт.

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    Источник: твиттер Дэна Килпатрика

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23576

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Мракобесие.

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      Рейтинг: +18116

      Cleaner 47 минут назад

      УБОГИЕ англосаксы.(((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16336

      Barmaleushka 48 минут назад

      Получилось игроки сб.Англии преклонили колено перед футболистами сб.США . И по ходу "матча" стало понятно что это не совпадение .

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