Газзаев оценил шансы Сербии выйти из группы на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о перспективах Сербии преодолеть групповой этап чемпионата мира.

Сербы стартовали с поражения от Бразилии – 0:2.

Впереди еще матчи с Камеруном и Швейцарией.

«Это только первый тур. Если они в остальных матчах сыграют удачно, то, конечно, они могут выйти из группы», – заявил Газзаев.

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