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    Газзаев оценил шансы Сербии выйти из группы на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о перспективах Сербии преодолеть групповой этап чемпионата мира.

    • Сербы стартовали с поражения от Бразилии – 0:2.
    • Впереди еще матчи с Камеруном и Швейцарией.

    «Это только первый тур. Если они в остальных матчах сыграют удачно, то, конечно, они могут выйти из группы», – заявил Газзаев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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