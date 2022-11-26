Кириченко покинул иранский «Трактор» вслед за Бердыевым

Тренер Дмитрий Кириченко подтвердил свой уход из «Трактора».

– Переходите ли вы в «Сочи»?

– Пока нет никаких... «Трактор» мы покинули, да. Узнаете все из официальной информации.

– Вы тоже ушли из «Трактора» ради работы в России?

– Ну, естественно.

Кириченко – многолетний член тренерского штаба Курбана Бердыева.

Они работали в Иране с июня 2022 года.

«Сочи» ищет замену старшему тренеру Вадиму Гаранину.

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