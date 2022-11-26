Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кириченко покинул иранский «Трактор» вслед за Бердыевым

    Тренер Дмитрий Кириченко подтвердил свой уход из «Трактора».

    – Переходите ли вы в «Сочи»?

    – Пока нет никаких... «Трактор» мы покинули, да. Узнаете все из официальной информации.

    – Вы тоже ушли из «Трактора» ради работы в России?

    – Ну, естественно.

    • Кириченко – многолетний член тренерского штаба Курбана Бердыева.
    • Они работали в Иране с июня 2022 года.
    • «Сочи» ищет замену старшему тренеру Вадиму Гаранину.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    8 игроков, забивших 100+ голов в РПЛ. Где они сейчас 7
    Кириченко войдет в штаб Бердыева в иранском «Тракторе»: «Надеюсь, мне понравится»
    Кириченко: «Лидеры чемпионата Казахстана – уровень второй восьмерки РПЛ» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11