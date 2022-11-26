Кириченко покинул иранский «Трактор» вслед за Бердыевым

Тренер Дмитрий Кириченко подтвердил свой уход из «Трактора».
– Переходите ли вы в «Сочи»?
– Пока нет никаких... «Трактор» мы покинули, да. Узнаете все из официальной информации.
– Вы тоже ушли из «Трактора» ради работы в России?
– Ну, естественно.
- Кириченко – многолетний член тренерского штаба Курбана Бердыева.
- Они работали в Иране с июня 2022 года.
- «Сочи» ищет замену старшему тренеру Вадиму Гаранину.
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Источник: «РБ Спорт»