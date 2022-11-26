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Бразильский клуб ищет спонсоров для подписания Роналду

26 ноября 2022, 02:59

«Фламенго» начал работу над переходом экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Бразильский клуб ищет спонсоров для осуществления сделки.

«Фламенго» хочет подписать португальца на три месяца, чтобы он помог команде на клубном чемпионате мира.

  • 37-летний Роналду – свободный агент.
  • «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.
  • «Фламенго» – обладатель Кубка Либертадорес.

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Источник: Veja
Бразилия. Серия А Фламенго Роналду Криштиану
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