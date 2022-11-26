Бразильский клуб ищет спонсоров для подписания Роналду

«Фламенго» начал работу над переходом экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Бразильский клуб ищет спонсоров для осуществления сделки.
«Фламенго» хочет подписать португальца на три месяца, чтобы он помог команде на клубном чемпионате мира.
- 37-летний Роналду – свободный агент.
- «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.
- «Фламенго» – обладатель Кубка Либертадорес.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Veja