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    Бразильский клуб ищет спонсоров для подписания Роналду

    «Фламенго» начал работу над переходом экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Бразильский клуб ищет спонсоров для осуществления сделки.

    «Фламенго» хочет подписать португальца на три месяца, чтобы он помог команде на клубном чемпионате мира.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.
    • «Фламенго» – обладатель Кубка Либертадорес.

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    Источник: Veja

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