Бразильский клуб ищет спонсоров для подписания Роналду

«Фламенго» начал работу над переходом экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Бразильский клуб ищет спонсоров для осуществления сделки.

«Фламенго» хочет подписать португальца на три месяца, чтобы он помог команде на клубном чемпионате мира.

37-летний Роналду – свободный агент.

«МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

«Фламенго» – обладатель Кубка Либертадорес.

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