«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

Главное событие в футболе последних дней – нашумевший анонс интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану. Морган анонсировал его несколькими отрывками, и там было жарко – Роналду прошелся по «Манчестер Юнайтед», Ральфу Рангнику, молодым игрокам, рассказал о карьере и жизни.

В реальности интервью оказалось еще жестче.

О чем говорил Роналду: ругал «Манчестер Юнайтед», отказывался от зарплаты в 350 млн фунтов и респектовал Месси

Говорим сразу: здесь не будет полной стенограммы интервью Роналду Пирсу Моргану. Публикуем только самые важные моменты.

О сорвавшемся трансфере в «Манчестер Сити»

«Я реально был близок к трансферу в «Сити». Мы обсуждали это две недели. Гвардиола говорил, что они действительно старались заполучить меня. Но, как вы знаете, моя история связана с «Манчестер Юнайтед»: чувства и прошлые поступки имели значение. А еще в этой истории важную роль сыграл сэр Алекс Фергюсон.

В некотором роде я очень удивился, что тема перехода зашла так далеко. Но мое решение [присоединиться к «Манчестер Юнайтед»] было продиктовано моей совестью и сердцем. В тот момент они громко кричали. А еще я поговорил с сэром Алексом. Он сказал: «Ты не можешь приехать в «Манчестер Сити». И я ответил «Хорошо, босс!»

О том, как разочаровался в «Манчестер Юнайтед» после возвращения

«Когда я подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», я думал, что все изменилось. Ведь прошло 13 лет с моего трансфера: я был в «Реале» девять лет и три года за «Ювентус». Мне казалось, что в «МЮ» должно все поменяться: технологии, инфраструктура и все такое.

Я был удивлен в плохом смысле. Как ты, Пирс, правильно заметил, они уволили Уле [Сульшера], Майкл Каррик отработал две игры. Все было так быстро! Меня очень удивила эта нестабильность в клубе – он остановился во времени. Что касается инфраструктуры, то все осталось прежним: бассейн, джакузи, даже тренажерный зал. Даже на кухне все было таким же».

О Ральфе Рангнике

«Это [назначение Рангника] удивило меня еще больше. Когда вы увольняете Уле Сульшера, то должны привести топ-менеджера, а не спортивного директора. Если ты даже не тренер, как ты собираешься быть боссом в «Манчестер Юнайтед»? Я никогда даже не слышал о нем [о Рангнике]. Никто из тех, кто окружает меня, никогда не слышал о нем».

О пофигизме молодых игроков

«Я не тот человек, который дает советы [молодым игрокам]. Я – тот, кто считается примером: каждый день я делаю одно и то же, прихожу первый и ухожу последний. Поэтому я и люблю подавать пример.

Я не думаю, что молодых игроки не уважают более опытных, но они живут в другую эпоху. Могу сказать, что у моего ребенка 12 лет уже другой менталитет. Они не так голодны, им не так сложно – им все равно [на многие вещи]. Я говорю не только о некоторой молодежи в «Манчестер Юнайтед», это касается команд со всего мира. Но их нельзя винить, потому что это часть жизни – технологии их отвлекают».

О смерти новорожденного сына

Роналду удивился респектам со стороны фанов «Ливерпуля», получил письмо от королевской семьи, много общался с 12-летним сыном по этому поводу. А еще сказал, что было тяжело вернуться:

«Было трудно, но семья всегда поддерживала меня. Джорджина говорила: «Иди и играй, наслаждайся тем, что ты любишь». Это помогло немного забыть ситуацию».

Об испорченных отношениях с «Манчестер Юнайтед»

Роналду начал вторую часть интервью с информации, что боссы клуба не поверили в болезнь его дочери, об отказе от товарищеского матча на предсезонке – еще он заострил внимание на неуважении со стороны Эрика тен Хага.

«Хорошо, ты не поставил меня в состав против «Манчестер Сити» из уважения к моей карьере и хочешь выпустить на три минуты против «Тоттенхэма». Это бессмысленно. Я считаю отговорками [его объяснения, почему Роналду не сыграл с «Сити»]. Я не хочу критиковать его. У него может быть другое мнение. Он выбирает футболистов, которые, по его мнению, лучше для команды. Но он не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Наверное, поэтому я ушел [в раздевалку] во время матча с «Тоттенхэмом».

При этом Роналду отметил, что всегда относился к фанатам с любовью, что они навечно останутся в его сердце. В этой же части Роналду еще раз приложил Глейзеров: сказал, что им безразличен футбол.

О чем еще говорил Роналду

• Он отказался от предложения в 350 млн фунтов в год.

• Он хочет вернуться: «Мотивация не та, но после возвращения я буду тем же Криштиану».

• О взрослении и критике.

• Об уважении к Лионелю Месси: «Удивительный игрок: волшебник, настоящий топ. Мы соперничаем уже 16 лет – представьте себе. Я его уважаю. Я не его друг, но между нами есть взаимоуважение».

• О планах завершить карьеру – говорит, что поиграет еще 2-3 сезона. Хотя есть и дополнительное условие: «Я готов завершить карьеру, если Португалия выиграет чемпионат мира».

• О планах скоро выпустить книгу.

Что будет дальше

Даже сам Роналду не знает, что случится после чемпионата мира – он об этом и сказал, что задумается о будущем после турнира. Пока что была только одна официальная реакция со стороны «Манчестер Юнайтед»:

«Клуб предоставит свой ответ после того, как будут рассмотрены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности, которые формируются среди игроков, менеджера, персонала и болельщиков».

Многие источники пишут, что потенциально это интервью может стоить карьеры Роналду в «МЮ», а Эрик тен Хаг уже отказывается работать с Роналду. Есть инсайды, что шум вокруг Роналду не нравится и футболистам «МЮ» и что они уже сообщили о своем недовольстве руководству.

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Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de, AFLO/Global Look Press