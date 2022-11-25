Сербия установила антирекорд чемпионатов мира

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Сербия уступила Бразилии (0:2).

Сербия проиграла на чемпионатах мира восемь матчей из десяти (80 процентов поражений). Это самый высокий процент поражений среди сборных, сыгравших не менее десяти матчей на ЧМ.

Сербы ни разу не выходили на ЧМ из группы.

Команду тренирует Драган Стойкович.

В следующем туре Сербия сыграет с Камеруном.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира