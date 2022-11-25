Сербия установила антирекорд чемпионатов мира

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Сербия уступила Бразилии (0:2).
Сербия проиграла на чемпионатах мира восемь матчей из десяти (80 процентов поражений). Это самый высокий процент поражений среди сборных, сыгравших не менее десяти матчей на ЧМ.
- Сербы ни разу не выходили на ЧМ из группы.
- Команду тренирует Драган Стойкович.
- В следующем туре Сербия сыграет с Камеруном.
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Источник: телеграм-канал Opta