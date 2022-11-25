Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сербия установила антирекорд чемпионатов мира

    В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Сербия уступила Бразилии (0:2).

    Сербия проиграла на чемпионатах мира восемь матчей из десяти (80 процентов поражений). Это самый высокий процент поражений среди сборных, сыгравших не менее десяти матчей на ЧМ.

    • Сербы ни разу не выходили на ЧМ из группы.
    • Команду тренирует Драган Стойкович.
    • В следующем туре Сербия сыграет с Камеруном.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Ришарлисон в матче с Сербией забил столько же, сколько за весь сезон в «Тоттенхэме»
    Неймар – лидер 1-го тура ЧМ-2022 по заработанным фолам
    Ришарлисон: «С детства мечтал забивать на ЧМ»
    Источник: телеграм-канал Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11