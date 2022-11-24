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    Де Брюйне и Алдервейрелд прокомментировали свой конфликт в матче с Канадой

    Игрок сборной Бельгии Кевин Де Брюйне и Тоби Алдервейрелд прокомментировали свой конфликт в матче ЧМ-2022 с Канадой.

    Футболисты общались на повышенных тонах, когда их партнеры праздновали гол в ворота канадцев.

    «Конфликт с Алдервейрелдом? Это всe из-за футбола. Мы играли не очень хорошо, мы не создавали моменты для длинных передач, играли хуже, чем могли. Об этом мы и говорили. Я не вижу проблем в подобном обсуждении», – сказал Де Брюйне

    «Де Брeйне? Хорошо, что мы проявляем эмоции. Это показывает, что мы вовлечены в игру, в работу. У Кевина было своe мнение, с которым я был не согласен. После этого мы быстро пожали руки», — цитирует Алдервейрелда sporza.

    • Бельгия победила со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Миши Батшуайи.
    • Канадцы не реализовали пенальти в 1-м тайме.

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    Источник: «Чемпионат»

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