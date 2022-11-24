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    Хабиб посетил матч ЧМ-2022 Бельгия – Канада

    Российский боец и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил игру чемпионата мира в Катаре.

    Он присутствовал на матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Бельгии и Канады.

    «Спасибо большое, Катар», – написал Хабиб в соцсетях, опубликовав свое фото с трибун стадиона «Ахмад бин Али» в Эр-Райяне.

    • Бельгия победила Канаду со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Миши Батшуайи.
    • Канадцы не реализовали пенальти в 1-м тайме.

    Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

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    Источник: «Бомбардир»

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