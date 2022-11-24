Хабиб посетил матч ЧМ-2022 Бельгия – Канада

Российский боец и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил игру чемпионата мира в Катаре.
Он присутствовал на матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Бельгии и Канады.
«Спасибо большое, Катар», – написал Хабиб в соцсетях, опубликовав свое фото с трибун стадиона «Ахмад бин Али» в Эр-Райяне.
- Бельгия победила Канаду со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Миши Батшуайи.
- Канадцы не реализовали пенальти в 1-м тайме.
Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова
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Источник: «Бомбардир»