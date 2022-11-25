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    «Россия выходила обкаканая против Бельгии последние десять лет». Гурцкая похвалил Канаду за матч ЧМ-2022

    Футбольный агент Тимур Гурцкая отметил смелую игру сборной Канады против Бельгии (0:1) на ЧМ-2022, а также вспомнил, как бельгийцам в последние годы противостояла Россия.

    «Я не знаю даже, как оценить эту ситуацию. Или мы должны очень сильно хвалить канадцев, к чему я больше склоняюсь, потому что они показали сумасшедший футбол.

    Как можно из ничего, буквально за восемь лет, за такой короткий срок создать вот такую команду, как у них сейчас? Быстрая, молодая, бегущая команда, которая вообще ничего не боится.

    Просто, помню, как сборная России выходила против Бельгии уже обкаканая последние десять лет.

    А вот здесь канадцы вышли без авторитетов, без ничего, и я говорил, что не только Альфонсо Дэвис умеет играть в футбол.

    Понятно, что он там главная звезда, но на меня очень сильное впечатление Канада произвела», – сказал Гурцкая.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +176

      crf575757 20 секунд назад

      ГУРЦКАЯ - ПЕТУХ, трахнутый во все дыры! Не слушайте этих птиц поганых!!

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      Рейтинг: +595

      Врундель 11 минут назад

      Ну налетели коршуны)Если какой-то левый тип об.срал сборную,то это плохо,но мы же сами ее говном поливаем)И когда наши хорошо играли?узбеков победить не можем

      0
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      Рейтинг: +1149

      Эном айс 21 минуту назад

      Обкаканая -это такая же , довольно обычная , мегрельская фамилия, как и Гурцкая..Ещё и более древнего рода.)
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      Вякать будет тут каждая минога...((

      4
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      Рейтинг: +10

      wiffellencouro 27 минут назад

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      Рейтинг: +7662

      Томик 41 минуту назад

      То есть Россия проиграла Бельгии 1- 0 на чм - это обкаканные, а канада проиграла Бельгии 1-0 - это супер игра. Ну теперь хоть все ясно. Спасибо за разъяснение.

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      Рейтинг: +4626

      neveldomha 42 минуты назад

      Что это за мужебаб?

      1
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      Рейтинг: +30

      MERZAVETC 55 минут назад

      Какую спортивную нагрузку, несёт этот высер ?

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      Рейтинг: +784

      Dimonadze > MERZAVETC 44 минуты назад

      Просто тренд
      Сейчас это модно

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      Рейтинг: +729

      dragoon000320 > MERZAVETC 41 минуту назад

      единственный тут высер это ты :)

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      Рейтинг: +729

      dragoon000320 > Dimonadze 39 минут назад

      точно такой же тренд как лизать ж о п у едросам...

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