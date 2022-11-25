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  • «Россия выходила обкаканая против Бельгии последние десять лет». Гурцкая похвалил Канаду за матч ЧМ-2022

«Россия выходила обкаканая против Бельгии последние десять лет». Гурцкая похвалил Канаду за матч ЧМ-2022

25 ноября 2022, 13:45
20

Футбольный агент Тимур Гурцкая отметил смелую игру сборной Канады против Бельгии (0:1) на ЧМ-2022, а также вспомнил, как бельгийцам в последние годы противостояла Россия.

«Я не знаю даже, как оценить эту ситуацию. Или мы должны очень сильно хвалить канадцев, к чему я больше склоняюсь, потому что они показали сумасшедший футбол.

Как можно из ничего, буквально за восемь лет, за такой короткий срок создать вот такую команду, как у них сейчас? Быстрая, молодая, бегущая команда, которая вообще ничего не боится.

Просто, помню, как сборная России выходила против Бельгии уже обкаканая последние десять лет.

А вот здесь канадцы вышли без авторитетов, без ничего, и я говорил, что не только Альфонсо Дэвис умеет играть в футбол.

Понятно, что он там главная звезда, но на меня очень сильное впечатление Канада произвела», – сказал Гурцкая.

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Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Чемпионат мира Россия Бельгия Гурцкая Тимур
Комментарии (20)
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Факел1947
1669374056
Какую спортивную нагрузку, несёт этот высер ?
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neveldomha
1669374865
Что это за мужебаб?
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Томик
1669374924
То есть Россия проиграла Бельгии 1- 0 на чм - это обкаканные, а канада проиграла Бельгии 1-0 - это супер игра. Ну теперь хоть все ясно. Спасибо за разъяснение.
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Эном айс
1669376070
Обкаканая -это такая же , довольно обычная , мегрельская фамилия, как и Гурцкая..Ещё и более древнего рода.) --- Вякать будет тут каждая минога...((
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AtticusFinch1
1669376692
Ну налетели коршуны)Если какой-то левый тип об.срал сборную,то это плохо,но мы же сами ее говном поливаем)И когда наши хорошо играли?узбеков победить не можем
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crf575757
1669377366
ГУРЦКАЯ - ПЕТУХ, трахнутый во все дыры! Не слушайте этих птиц поганых!!
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Garrincha58
1669380792
ты агентишка посмотри кто в Канаде играет сплошь **** у них и пластика и выносливость а таких научи гонять мячик так они всех могут надрать а у нас нет таких природных данных тем более русские футболисты ленивые и избалованные деньгами и ласками от СМИ да и тренера у нас нет одни физкультурники диетологи и веганы
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subbotaspartak
1669381450
Кто такая - Гурцкая?
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paracetamol
1669386158
Гнать эту трансвеститку из Раши за оскорбление сборной и больше не пущать!
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