«Россия выходила обкаканая против Бельгии последние десять лет». Гурцкая похвалил Канаду за матч ЧМ-2022

Футбольный агент Тимур Гурцкая отметил смелую игру сборной Канады против Бельгии (0:1) на ЧМ-2022, а также вспомнил, как бельгийцам в последние годы противостояла Россия.
«Я не знаю даже, как оценить эту ситуацию. Или мы должны очень сильно хвалить канадцев, к чему я больше склоняюсь, потому что они показали сумасшедший футбол.
Как можно из ничего, буквально за восемь лет, за такой короткий срок создать вот такую команду, как у них сейчас? Быстрая, молодая, бегущая команда, которая вообще ничего не боится.
Просто, помню, как сборная России выходила против Бельгии уже обкаканая последние десять лет.
А вот здесь канадцы вышли без авторитетов, без ничего, и я говорил, что не только Альфонсо Дэвис умеет играть в футбол.
Понятно, что он там главная звезда, но на меня очень сильное впечатление Канада произвела», – сказал Гурцкая.
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