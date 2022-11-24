Де Брюйне и Алдервейрелд поругались после гола Бельгии в ворота Канады

Игроки сборной Бельгии поругались во время матча против Канады на ЧМ-2022.

Полузащитник Кевин Де Брюйне и защитник Тоби Алдервейрелд общались на повышенных тонах, когда их партнеры праздновали гол в ворота канадцев.

Футболистов разнял главный тренер сборной Роберто Мартинес.

Бельгия победила со счетом 1:0.

Единственный гол забил Миши Батшуайи.

Канадцы не реализовали пенальти в 1-м тайме.

Фото: твиттер Аликана Озкана.

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