Де Брюйне и Алдервейрелд поругались после гола Бельгии в ворота Канады

Игроки сборной Бельгии поругались во время матча против Канады на ЧМ-2022.
Полузащитник Кевин Де Брюйне и защитник Тоби Алдервейрелд общались на повышенных тонах, когда их партнеры праздновали гол в ворота канадцев.
Футболистов разнял главный тренер сборной Роберто Мартинес.
- Бельгия победила со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Миши Батшуайи.
- Канадцы не реализовали пенальти в 1-м тайме.
Фото: твиттер Аликана Озкана.
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Источник: Бомбардир.ру