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    Глебов рассказал, за что его отчислили из «Локомотива»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов назвал причину, по которой его отчислили из академии «Локомотива». Он провел там один год.

    «Прогуливал учебу. Сейчас немного стыдно. Лучше бы учился. А тогда – совсем молодой, ветер в голове. Мне сделали одно предупреждение, второе, третье. Четвертое стало последним. Сказали: можешь и дальше у нас заниматься футболом, но жить в интернате больше не будешь, снимай квартиру сам. Таких возможностей у меня не было. Мама – учитель английского – тогда была беременна. Лишних денег не было», – сказал Глебов.

    • Глебов в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 17 матчах РПЛ.
    • 23-летний игрок был вызван в сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3303

      acor94 18 минут назад

      А нахрена футболистам учиться? Судя по их рожам и интервью, там классов пять максимум. Всё равно потом мячем всё выбьют)

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