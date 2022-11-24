Галактионов ответил, нуждается ли «Локомотив» в усилении состава

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клубу необходимо усилить состав в каждой линии.
– Каким вы видите «Локомотив» в 2023 году, в какой футбол он должен играть? Требуется ли команде укрепление за счeт более опытных футболистов?
– Я думаю, что команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно. Причeм в каждую линию, вне зависимости от амплуа. Опытных футболистов, качественных футболистов.
В то же время нам необходимо очень серьeзно провести зимнюю межсезонную подготовку для того, чтобы улучшить состояние игроков, в первую очередь.
Функциональная готовность – всему фундамент. Если команда будет готова, то мы будем от этого отталкиваться и получим определeнное развитие и качество игры.
- «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
- Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
- В дебютном матче Галактионова москвичи проиграли «Краснодару» (0:1) в Кубке России.
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