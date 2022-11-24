Германия проиграла Японии, «Спартак» – «Крыльям», Гвардиола продлил контракт и другие новости

Футболист-гей Кавалло раскритиковал ФИФА за запрет носить радужные повязки.
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы».
«Венеция» может подписать Дзюбу или Чалова.
Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити».
Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду» («РБ Спорт»).
Флик раскритиковал ФИФА за запрет повязки One Love: «Стыдно запрещать говорить о правах человека».
«Ан-Наср» предложил Роналду 242 миллиона по двухлетнему контракту (Marca).
Игроки сборной Германии прикрыли рты руками на фото перед матчем с Японией.
Роналду дисквалифицирован на два матча за разбитый телефон мальчика-аутиста.
Дания обсудит выход ассоциаций из ФИФА со всеми 55 членами УЕФА (The Athletic).
ЧМ-2022. Германия проиграла Японии, ведя в счете до 75-й минуты.
Кубок России. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» и прервал 11-матчевую серию без поражений.
Коста-Рика ни разу не пробила по воротам в матче с Испанией. Это второй случай в истории ЧМ.
«Это кинокомедия!». «Краснодар» не забил «Локомотиву» в пустые ворота.
«Краснодар» сделал предложение по форварду «Айнтрахта». Он стоит 16 миллионов.
Нойер: «ФИФА может забрать повязки в поддержку ЛГБТ, но она не заставит нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности».