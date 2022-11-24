Германия проиграла Японии, «Спартак» – «Крыльям», Гвардиола продлил контракт и другие новости

Футболист-гей Кавалло раскритиковал ФИФА за запрет носить радужные повязки.

«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы».

«Венеция» может подписать Дзюбу или Чалова.

Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити».

Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду» («РБ Спорт»).

Флик раскритиковал ФИФА за запрет повязки One Love: «Стыдно запрещать говорить о правах человека».

«Ан-Наср» предложил Роналду 242 миллиона по двухлетнему контракту (Marca).

Игроки сборной Германии прикрыли рты руками на фото перед матчем с Японией.

Роналду дисквалифицирован на два матча за разбитый телефон мальчика-аутиста.

Дания обсудит выход ассоциаций из ФИФА со всеми 55 членами УЕФА (The Athletic).

ЧМ-2022. Германия проиграла Японии, ведя в счете до 75-й минуты.

Кубок России. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» и прервал 11-матчевую серию без поражений.

Коста-Рика ни разу не пробила по воротам в матче с Испанией. Это второй случай в истории ЧМ.

«Это кинокомедия!». «Краснодар» не забил «Локомотиву» в пустые ворота.

«Краснодар» сделал предложение по форварду «Айнтрахта». Он стоит 16 миллионов.

Нойер: «ФИФА может забрать повязки в поддержку ЛГБТ, но она не заставит нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности».