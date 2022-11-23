Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нойер: «ФИФА может забрать повязки в поддержку ЛГБТ, но она не заставит нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности»

Нойер: «ФИФА может забрать повязки в поддержку ЛГБТ, но она не заставит нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности»

23 ноября 2022, 23:29
18

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал запрет от ФИФА надевать на матчи ЧМ-2022 повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Перед игрой с Японией (1:2) мы всей командой сказали, что ФИФА может забрать наши повязки. Но она никогда не заставит нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели это продемонстрировать», – сказал Нойер.

  • На командном фото перед матчем с Японией футболисты Германии закрыли рот рукой.
  • Сборная Германии потеряла спонсора из-за запрета повязки One Love в поддержку ЛГБТ.
  • 2-й раз подряд Германия начала ЧМ с поражения.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC 2
Источник: The Athletic
Чемпионат мира Германия. Бундеслига Бавария Германия Нойер Мануэль
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1669235582
Лучше бы мяч ловил, а не гомоСятину рекламировал !!! Савсем содомиты распоясались !!!
Ответить
Slavan52
1669235747
Ори в Германии что угодно, а у других веди себя по местным законам. Тем более это не связано с футболом
Ответить
Sky Spartak
1669236247
Ценность у них х.й в рот брать... И это они хотят распространить всем ))) !!! И реально думают, что это хорошо )))) Это их закат явно....
Ответить
Сержтир
1669236370
Очевидно что Нойер, не подумал о том,что если бы его родители, думали бы также, как он, то он бы не родился вовсе.
Ответить
neveldomha
1669236880
Нойер, почему именно пэдики? Почему не дети, которые лишены нормальных человеческих условий жизни, почему не женщины подвегшиеся насилию в семье, почему не жертвы войн, не инвалиды?Что черт возьми за непристойный зуд в районе копчика?
Ответить
Shotlandets86
1669237605
Лучше бы с японцев пример брали, у тех тоже своя очень специфическая культура, но они о ней не кричат на весь мир, зато всем пример подают "цивилизованным" европейцам, что надо за собой убирать, тем более в гостях.
Ответить
Ill Ich
1669237778
Обязанность Нойера на футбольном поле - отстаивать свои ворота, а не ценности.
Ответить
teodogat
1669238212
А я думаю чего они как пи..расы играть стали, а дело вот в чем...лучше бы нормально в воротах стоял бы, уже не первый раз в ближний угол пускает.
Ответить
paracetamol
1669238742
Этот пи-дарок сегодня смешной мяч в своем углу от япошек пропустил. Помалкивал бы лучше, берег раздолбанную задницу.
Ответить
hunta
1669262494
С такими "ценностями" вымрут скоро.
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
1
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
7
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
2
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
8
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Все новости
Все новости
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
12
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+