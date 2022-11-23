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    Нойер: «ФИФА может забрать повязки в поддержку ЛГБТ, но она не заставит нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности»

    Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал запрет от ФИФА надевать на матчи ЧМ-2022 повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества.

    «Перед игрой с Японией (1:2) мы всей командой сказали, что ФИФА может забрать наши повязки. Но она никогда не заставит нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели это продемонстрировать», – сказал Нойер.

    • На командном фото перед матчем с Японией футболисты Германии закрыли рот рукой.
    • Сборная Германии потеряла спонсора из-за запрета повязки One Love в поддержку ЛГБТ.
    • 2-й раз подряд Германия начала ЧМ с поражения.

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    Источник: The Athletic

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    23.11.2022 23:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17451

      paracetamol 21 минуту назад

      Этот пи-дарок сегодня смешной мяч в своем углу от япошек пропустил. Помалкивал бы лучше, берег раздолбанную задницу.

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      Рейтинг: +159

      teodogat 28 минут назад

      Будешь дома отстаивать, как из группы вылетишь, а другого уже не будет, Испанию я вообще не помню чтобы когда либо они выигрывали, а тем более такие еле двигающиеся бревна как сейчас. Япошки то свои 6 очков возьмут.

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      Рейтинг: +159

      teodogat 30 минут назад

      А я думаю чего они как пи..расы играть стали, а дело вот в чем...лучше бы нормально в воротах стоял бы, уже не первый раз в ближний угол пускает.

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      Рейтинг: +348

      Ill Ich 37 минут назад

      Обязанность Нойера на футбольном поле - отстаивать свои ворота, а не ценности.

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      Рейтинг: +399

      Shotlandets86 40 минут назад

      Лучше бы с японцев пример брали, у тех тоже своя очень специфическая культура, но они о ней не кричат на весь мир, зато всем пример подают "цивилизованным" европейцам, что надо за собой убирать, тем более в гостях.

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      Рейтинг: +2165

      kvm 47 минут назад

      страшно подумать, чем фрицы в раздевалке занимаются...

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      Рейтинг: +1344

      Freyd 47 минут назад

      ******* со своими ссаными ценностями

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      Рейтинг: +448

      Houston 50 минут назад

      Так, ещё раз, ценности?
      Если переводчик все сделал правильно, то я конечно все понимаю, новые реалии и тд, но какие к черту ценности? Зачем так все афишировать? Адекватные люди(женщина с мужчиной), ещё оаз подчеркну, на мой взгляд, будут целоваться дома! А лгбт должны многотысячным маршем идти по улицам? Зачем? Что они этим докажут? Кому?) Ценности у них... что вообще в мире происходит...я не осуждаю этих ребят, но почему нельзя дома эти все моменты оставить?

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      Рейтинг: +4616

      neveldomha 52 минуты назад

      Нойер, почему именно пэдики? Почему не дети, которые лишены нормальных человеческих условий жизни, почему не женщины подвегшиеся насилию в семье, почему не жертвы войн, не инвалиды?Что черт возьми за непристойный зуд в районе копчика?

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      Рейтинг: +1034

      Сержтир 1 час назад

      Очевидно что Нойер, не подумал о том,что если бы его родители, думали бы также, как он, то он бы не родился вовсе.

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