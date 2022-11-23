Нойер: «ФИФА может забрать повязки в поддержку ЛГБТ, но она не заставит нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности»

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал запрет от ФИФА надевать на матчи ЧМ-2022 повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Перед игрой с Японией (1:2) мы всей командой сказали, что ФИФА может забрать наши повязки. Но она никогда не заставит нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели это продемонстрировать», – сказал Нойер.

На командном фото перед матчем с Японией футболисты Германии закрыли рот рукой.

Сборная Германии потеряла спонсора из-за запрета повязки One Love в поддержку ЛГБТ.

2-й раз подряд Германия начала ЧМ с поражения.

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