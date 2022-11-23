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    Роналду дисквалифицирован на два матча за разбитый телефон мальчика-аутиста

    Футбольная ассоциация Англии вынесла наказание экс-форварду «МЮ» за инцидент, случившийся после матча с «Эвертоном» в 32-м туре прошлого сезона АПЛ.

    • Роналду в апреле разбил телефон мальчику-аутисту, ударив того по руке.
    • Португалец извинился за инцидент.

    Роналду был дисквалифицирован на два матча, оштрафован на 50 тысяч фунтов и предупрежден.

    Вчера, 22 ноября «МЮ» объявил о расторжении контракта с Роналду.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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    Источник: сайт FA

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    Сегодня, 16:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1982

      Maxi_7 14 минут назад

      Вовремя то как))

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