Роналду дисквалифицирован на два матча за разбитый телефон мальчика-аутиста

Футбольная ассоциация Англии вынесла наказание экс-форварду «МЮ» за инцидент, случившийся после матча с «Эвертоном» в 32-м туре прошлого сезона АПЛ.

Роналду в апреле разбил телефон мальчику-аутисту, ударив того по руке.

Португалец извинился за инцидент.

Роналду был дисквалифицирован на два матча, оштрафован на 50 тысяч фунтов и предупрежден.

Вчера, 22 ноября «МЮ» объявил о расторжении контракта с Роналду.

Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.

Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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