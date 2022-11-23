Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду» («РБ Спорт»)

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не перейдет в «Црвену Звезду».

По информации «РБ Спорт», 26-летний футболист отказался от перехода в сербский клуб, переговоры завершены.

«Црвена Звезда» очень хотела видеть форварда в своей команде и была готова активировать опцию выкупа игрока.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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