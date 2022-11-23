Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду» («РБ Спорт»)

Испужался? Ну правильно, здесь в клубе-середняке он звезда местечковая, а там доказывать придётся, что реально чего-то стоит. Всё-таки Црвена- постоянный участник ЛЧ, а значит хорошая возможность для игроков проявить себя перед представителями топ-клубов, отсюда конкуренция за место в составе, а наши "звёзды" этого не любят! На хрена пахать в европе, если здесь тебя чуть-ли не на руках носят!?!
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не перейдет в «Црвену Звезду».
По информации «РБ Спорт», 26-летний футболист отказался от перехода в сербский клуб, переговоры завершены.
«Црвена Звезда» очень хотела видеть форварда в своей команде и была готова активировать опцию выкупа игрока.
- Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
- Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
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