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    Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду» («РБ Спорт»)

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не перейдет в «Црвену Звезду».

    По информации «РБ Спорт», 26-летний футболист отказался от перехода в сербский клуб, переговоры завершены.

    «Црвена Звезда» очень хотела видеть форварда в своей команде и была готова активировать опцию выкупа игрока.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1322

      GreyDM 5 минут назад

      Испужался? Ну правильно, здесь в клубе-середняке он звезда местечковая, а там доказывать придётся, что реально чего-то стоит. Всё-таки Црвена- постоянный участник ЛЧ, а значит хорошая возможность для игроков проявить себя перед представителями топ-клубов, отсюда конкуренция за место в составе, а наши "звёзды" этого не любят! На хрена пахать в европе, если здесь тебя чуть-ли не на руках носят!?!

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      Рейтинг: +4409

      Snek 20 минут назад

      Мне кажется это его уровень.

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