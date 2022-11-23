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    Флик раскритиковал ФИФА за запрет повязки One Love: «Стыдно запрещать говорить о правах человека»

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал запрет ФИФА носить капитанские повязки One Love на ЧМ-2022.

    «Мы и другие страны хотели подать пример, но ФИФА положила этому конец.

    Мы не знали, какие санкции нас могут ждать. Если бы судьи давали только желтую карточку, это было бы приемлемо. Но ФИФА не называла конкретных санкций.

    Жаль, что нам не разрешили бороться за права человека. Я думаю, что запрещать говорить об этом просто стыдно», – сказал Флик.

    • Германия сыграет в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.
    • Матч с японцами состоится сегодня в 16:00 мск.

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    Источник: твиттер Bayern&Germany

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +12189

      Алексей З 32 минуты назад

      Почему всё что касается ЛГБТ здесь такой ажиотаж вызывает ?
      Ребята у вас зуд нуса или зависть ?
      Главнее темы походу для вас нет.

      0
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      Рейтинг: +1979

      Maxi_7 32 минуты назад

      Задача мячепинателей бороться на поле. Это ваша работа, а не учить других людей, морализаторствовать, бороться за какие-то там права душевно больных людей, будучи необразованными и несведующими людьми в массе своей, не прочитав, как правило, ни одной то книжки за всю жизнь.
      Так что ещё раз повторюсь, задача футболёра очень простая и незамысловатая - кинут мячик - бегай за ним, пинай его и будь счастлив на этом. А когда футболёр начинает слишком много думать, становится плохо всем, и ему в том числе... не футболёрское это дело - думать.

      1
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      Рейтинг: +5595

      Enter2006 36 минут назад

      Если так дальше пойдёт, через лет 10 они будут тебя обвинять, что ты за всю жизнь будучи мужчиной не одел туфли со шпилькой. Этот бред нужно останавливать самым безжалостным путём, эти психически нездоровые люди не должны на весь мир орать о своих "хотелках" и распространять 3,14дорасню под видом "прав человека".

      3
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      Рейтинг: +2769

      фанат джигурды > Enter2006 34 минуты назад

      Золотые слова!!!

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      Рейтинг: +11008

      "supermax" 41 минуту назад

      хорошо что самолет ваш просто развернули, а не сбили на подлёте к Катару

      3
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      Рейтинг: +475

      andruhs 45 минут назад

      Я не пойму.
      Ну такой ты, да и хрен с тобою, соболезную... ☹️
      Дома живи, как знаешь, тихо, никто тебя не тронет.
      А зачем свою задницу выпячивать в окно на весь мир? - любите меня!!!

      2
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      Рейтинг: +18001

      Cleaner 46 минут назад

      Права человека в Катаре не нарушены. А у гомосятины должно быть одно право - сидеть тихо.

      3
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      Рейтинг: +1482

      Тазит 1 час назад

      Умеют буржуи гоbно в красивый фантик заворачивать - борьба за права человека.
      Ты конкретней говори, за какое именно право ты борешься - за право долбиться в о..ко.

      5
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      Рейтинг: +16282

      Barmaleushka 1 час назад

      Какой-то чемпионат мира по борьбе за права омосеков ! Чё за бешеный энтузиазм ? Вы в футбол играть приехали или гей-парады проводить ?
      Задолбали ля !

      8
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      Рейтинг: +1331

      GreyDM 1 час назад

      Это не борьба, а самая что ни на есть пропаганда. ЧМ смотрят миллиарды людей по всему миру- очень удобная медиаплощадка для тридварастов-пропагандистов.

      9
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      Рейтинг: +6810

      Антибиотик 1 час назад

      Дожили, пид@ры диктуют нам свои условия. Признаются на весь мир в своих извращениях и навязывают эту хрень всем остальным.

      9
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