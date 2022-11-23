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  • Флик раскритиковал ФИФА за запрет повязки One Love: «Стыдно запрещать говорить о правах человека»

Флик раскритиковал ФИФА за запрет повязки One Love: «Стыдно запрещать говорить о правах человека»

23 ноября 2022, 14:02
28

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал запрет ФИФА носить капитанские повязки One Love на ЧМ-2022.

«Мы и другие страны хотели подать пример, но ФИФА положила этому конец.

Мы не знали, какие санкции нас могут ждать. Если бы судьи давали только желтую карточку, это было бы приемлемо. Но ФИФА не называла конкретных санкций.

Жаль, что нам не разрешили бороться за права человека. Я думаю, что запрещать говорить об этом просто стыдно», – сказал Флик.

  • Германия сыграет в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.
  • Матч с японцами состоится сегодня в 16:00 мск.

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Источник: твиттер Bayern&Germany
Чемпионат мира Германия Флик Ханс-Дитер
Комментарии (28)
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Красногорск_Фан
1669201902
Хм. Видимо готовится объясняться почему ЧМ не выиграл. Да! мы быстро вылетели! Но зато горячо защищали право долбится в опу! Не о том думает ))))
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oyabun
1669202031
За такие "права человека" боритесь у себя в квартирах, под одеялом. Нечего их пропагандировать!
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Enter2006
1669202034
А другие нелюди чтоль? Если не хотят видеть 3,14дорские повязки - это не права других людей? Вот развесь у себя дома вибраторы, деревянные члены, фотографии с ЛГБТ и кайфуй. **** ты приехал в другую страну и выкоблучиваешь свои накуй там никому не нужные права?
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MaxRnD
1669202288
Фрик, он и в Африке фрик
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Томик
1669202536
Боритесь у себя дома за права человека, если есть проблемы. Дома. У себя.
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alp
1669202842
со своим самоваром в Тулу пытался заехать, п...р, б...ть.
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Антибиотик
1669203067
Дожили, пид@ры диктуют нам свои условия. Признаются на весь мир в своих извращениях и навязывают эту хрень всем остальным.
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GreyDM
1669203188
Это не борьба, а самая что ни на есть пропаганда. ЧМ смотрят миллиарды людей по всему миру- очень удобная медиаплощадка для тридварастов-пропагандистов.
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Тазит
1669203437
Умеют буржуи гоbно в красивый фантик заворачивать - борьба за права человека. Ты конкретней говори, за какое именно право ты борешься - за право долбиться в о..ко.
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Enter2006
1669204849
Если так дальше пойдёт, через лет 10 они будут тебя обвинять, что ты за всю жизнь будучи мужчиной не одел туфли со шпилькой. Этот бред нужно останавливать самым безжалостным путём, эти психически нездоровые люди не должны на весь мир орать о своих "хотелках" и распространять 3,14дорасню под видом "прав человека".
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