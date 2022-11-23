Флик раскритиковал ФИФА за запрет повязки One Love: «Стыдно запрещать говорить о правах человека»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал запрет ФИФА носить капитанские повязки One Love на ЧМ-2022.

«Мы и другие страны хотели подать пример, но ФИФА положила этому конец.

Мы не знали, какие санкции нас могут ждать. Если бы судьи давали только желтую карточку, это было бы приемлемо. Но ФИФА не называла конкретных санкций.

Жаль, что нам не разрешили бороться за права человека. Я думаю, что запрещать говорить об этом просто стыдно», – сказал Флик.

Германия сыграет в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Матч с японцами состоится сегодня в 16:00 мск.

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