Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дания обсудит выход ассоциаций из ФИФА со всеми 55 членами УЕФА (The Athletic)

    Датский футбольный союз обсудит со всеми 55 членами УЕФА выход ассоциаций из ФИФА, сообщает The Athletic.

    Причина – запрет на ношение капитанских повязок One Love («Одна любовь») в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022.

    • ФИФА не разрешила играть в радужной повязке капитану сборной Англии Гарри Кейну.
    • Чемпионат мира-2022 проводится в Катаре.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Япония впервые в истории одержала волевую победу на ЧМ
    Новая сенсация ЧМ-2022 – Германия отлетела от Японии: два мяча забили игроки из Бундеслиги 1
    Германия проиграла 3 из 4 последних матчей на чемпионатах мира. До этого была победа на ЧМ-2014
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      egraf 58 секунд назад

      Вот оно - западное высокомерие. Делайте вы у себя дома что хотите, но зачем всему миру навязывать свою точку зрения?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +344

      Ill Ich 5 минут назад

      Новость звучит, как анекдот. Даже не верится, что это всерьёз. Но если вправду так, то это - к лучшему. Эти дивные люди обособятся и перестанут морочить головы остальному человечеству. Ну, и наша страна естественным образом займёт своё законное место на правильной стороне истории.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2222

      serglider 7 минут назад

      Что бы откуда то выйти, нужно с начала придумать куда потом войти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17446

      paracetamol 30 минут назад

      Пусть выходят, тогда наших туда возьмут!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2222

      serglider > paracetamol 9 минут назад

      Не возьмут... не обольщайтесь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24775

      bset 42 минуты назад

      Со всеми 55? Что там с Россией обсуждать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6033

      Давид59 > bset 30 минут назад

      Все будут "за", кроме России

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2222

      serglider > Давид59 8 минут назад

      Как минимум Белорусы то же будут против)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      BRAZILES 1 час назад

      вот ********* ---везде пытаются залесть

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11