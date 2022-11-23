Дания обсудит выход ассоциаций из ФИФА со всеми 55 членами УЕФА (The Athletic)

Датский футбольный союз обсудит со всеми 55 членами УЕФА выход ассоциаций из ФИФА, сообщает The Athletic.

Причина – запрет на ношение капитанских повязок One Love («Одна любовь») в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022.

ФИФА не разрешила играть в радужной повязке капитану сборной Англии Гарри Кейну.

Чемпионат мира-2022 проводится в Катаре.

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