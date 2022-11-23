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    Кубок России. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» и прервал 11-матчевую серию без поражений

    «Спартак» в пятом туре группового этапа Кубка России проиграл в Самаре «Крыльям Советов». Москвичи вели по ходу встречи.

    У «Спартака» в ворота бывшей команды забил защитник Никита Чернов.

    «Спартак» сохраняет лидерство в группе. «Крылья Советов» поднялись на второе место.

    Москвичи прервали серию из 11 матчей без поражений.

    Россия. Кубок. Группа В. 5-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чернов, 57; 1:1 – Коваленко, 73; 2:1 – Пиняев, 74.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +18020

      Cleaner 21 секунду назад

      Крылья расправили Крылья и указали Спартаку на его место в футболе! Нет? А опровергните!...)))

      0
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      Рейтинг: +66531

      portero 1 минуту назад

      Спартак поддержал интригу, теперь всё решится в последнем туре.

      0
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      Рейтинг: +18020

      Cleaner 4 минуты назад

      Начало Крутого пике Спартака в направлении Пердива! Что игра была на Кубок знаю, но это не имеет значения...)

      0
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      Рейтинг: +20273

      derrik2000 10 минут назад

      Не видел, кто бегал из КБ, как обделавшийся пудель, в центре вратарской Спартака перед тем, как счёт стал 1-1, но 2-1 точно имени Литвинова.
      По-моему, и в первом голе в ворота Спартака он вышеназванным способом "поучаствовал".
      КОЗЁЛ, что ещё можно сказать???
      Причём, его косяки уже стали "визитной карточкой" обороны.

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      Рейтинг: +18020

      Cleaner > derrik2000 2 минуты назад

      А кто то вчера столько радости высказывал по поводу ничьей ЦСКА. А тут ОБА-НА и Спартак с дыркой от бублика домой едет...

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      Рейтинг: +346

      Ill Ich 11 минут назад

      "Крылья Советов" - молодцы! Своей победой они оставили интригу в этой группе Кубка до самого конца.

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      Рейтинг: +33045

      VVM1964 > Ill Ich 8 минут назад

      Да скорее уж это "заслуга" Спартака ((( Крылья играли неплохо, но на победу то уж точно не наиграли ...

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      Рейтинг: +272

      АлексМак 11 минут назад

      отличная новость

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      Рейтинг: +33045

      VVM1964 11 минут назад

      Ну умеем же мы найти на жопу приключений (((

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      Рейтинг: +11015

      "supermax" > VVM1964 7 минут назад

      это уже старая добрая традиция

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      Рейтинг: +3883

      Иван Петров 1986 12 минут назад

      Не было никогда и вот опять.

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      Рейтинг: +722

      Спартач80 12 минут назад

      Крылья-с победой!!!Не расстроен,ни капли,Крылышки соседи по региону,рад за них=)

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      Рейтинг: +1724

      alefreddy 13 минут назад

      Позор приехали отдохнуть защита дырявая Литвинов(аля Умяров)куда с такой игрой с Зиной

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      Рейтинг: +722

      Спартач80 > alefreddy 12 минут назад

      Задача давно решена-дай симпатичной,по игре,команде порадоваться=)

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      Рейтинг: +18020

      Cleaner > alefreddy 6 минут назад

      С "Зиной" будут привычные цифры. Какие? А 7:1(СЕМЬ:ОДИН) в пользу лазурного Зенитушки!...)))

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      Рейтинг: +11015

      "supermax" > Cleaner 4 минуты назад

      клитор, который лижет...парадокс

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