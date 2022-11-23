Кубок России. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» и прервал 11-матчевую серию без поражений

«Спартак» в пятом туре группового этапа Кубка России проиграл в Самаре «Крыльям Советов». Москвичи вели по ходу встречи.

У «Спартака» в ворота бывшей команды забил защитник Никита Чернов.

«Спартак» сохраняет лидерство в группе. «Крылья Советов» поднялись на второе место.

Москвичи прервали серию из 11 матчей без поражений.

Россия. Кубок. Группа В. 5-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Чернов, 57; 1:1 – Коваленко, 73; 2:1 – Пиняев, 74.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию