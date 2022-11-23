Кубок России. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» и прервал 11-матчевую серию без поражений

«Спартак» в пятом туре группового этапа Кубка России проиграл в Самаре «Крыльям Советов». Москвичи вели по ходу встречи.
У «Спартака» в ворота бывшей команды забил защитник Никита Чернов.
«Спартак» сохраняет лидерство в группе. «Крылья Советов» поднялись на второе место.
Москвичи прервали серию из 11 матчей без поражений.
Россия. Кубок. Группа В. 5-й тур
Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Чернов, 57; 1:1 – Коваленко, 73; 2:1 – Пиняев, 74.
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Источник: Бомбардир.ру