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  • Кубок России. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» и прервал 11-матчевую серию без поражений

Кубок России. «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» и прервал 11-матчевую серию без поражений

23 ноября 2022, 19:57
48

«Спартак» в пятом туре группового этапа Кубка России проиграл в Самаре «Крыльям Советов». Москвичи вели по ходу встречи.

У «Спартака» в ворота бывшей команды забил защитник Никита Чернов.

«Спартак» сохраняет лидерство в группе. «Крылья Советов» поднялись на второе место.

Москвичи прервали серию из 11 матчей без поражений.

Россия. Кубок. Группа В. 5-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Чернов, 57; 1:1 – Коваленко, 73; 2:1 – Пиняев, 74.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (48)
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"supermax"
1669222703
эта оборона как всегда....ну а Крылья молодцы, неплохой матч провели, старательный
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R_a_i_n
1669222711
Спартак мертвый был, только Соболев играл. Ощущение, что уже в отпуске все. Крылья молодцы!
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VVM1964
1669222888
Ну умеем же мы найти на жопу приключений (((
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derrik2000
1669222953
Не видел, кто бегал из КБ, как обделавшийся пудель, в центре вратарской Спартака перед тем, как счёт стал 1-1, но 2-1 точно имени Литвинова. По-моему, и в первом голе в ворота Спартака он вышеназванным способом "поучаствовал". КОЗЁЛ, что ещё можно сказать??? Причём, его косяки уже стали "визитной карточкой" обороны.
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portero
1669223512
Спартак поддержал интригу, теперь всё решится в последнем туре.
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oyabun
1669223762
По предыдущим крайним играм было заметно - что то нехорошее происходит с командой. Игра всё хуже и хуже. Нападающие своих функций не выполняют. И в целом ленивое движение на поле, огромное количество технического брака, полное неумение попасть в створ ворот с игры - всё это сегодня мы увидели в концентрированном виде. Да ещё и Литвинов решил стань новым "привозилой" команды. Печально. И хорошо что впереди зимняя пауза, потому что надо что то кардинально менять. То ли у Абаскаля кризис идей, то ли просто надо серьезно обновлять состав, но дальше так играть нельзя.
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zigbert
1669228662
За минуту умудрились пропустить два гола. И это после того как Абаскаль заменил игроков обороны, которые и наделали ошибок. Для Литвинова такие ошибки непростительны. В атаке не использовали несколько хороших моментов. Ничья была бы справедлива.
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alp
1669228933
неожиданно! Браво, крылышки!
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NewLife
1669229409
Меняются тренеры, меняются игроки, меняются соперники, только не меняется проходной двор на правом фланге спартаковской защиты - заколдован ?
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NewLife
1669229900
Когда Джикия перестает быть защитником и становится телохранителем вратаря, жди беды. Еще бесит, что он получает мяч и тормозит, хотя есть, кому отдать, потом, наконец, отдает пас в борьбу, хотя минуту назад мог отдать мяч туда же без проблем.
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