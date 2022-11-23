Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Ан-Наср» предложил Роналду 242 миллиона по двухлетнему контракту (Marca)

    Бывший нападающий «МЮ» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    По информации Marca, «Ан-Наср» готов повторить летнее предложение 37-летнему португальцу в размере 242 миллиона евро по двухлетнему контракту.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    В какой клуб нужно перейти Роналду? Делитесь своим мнением в комментариях 24
    Только у одного из 830 участников ЧМ-2022 нет клуба 1
    Гроссмейстер прокомментировал совместную рекламную акцию Месси и Роналду для Louis Vuitton
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +961

      ARSteven89 33 минуты назад

      Насралду он на ваши деньги. У него итак их хватает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18001

      Cleaner 49 минут назад

      Ан-Наср... По-русски как то совсем не звучное название...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11