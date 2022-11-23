«Ан-Наср» предложил Роналду 242 миллиона по двухлетнему контракту (Marca)

Бывший нападающий «МЮ» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Marca, «Ан-Наср» готов повторить летнее предложение 37-летнему португальцу в размере 242 миллиона евро по двухлетнему контракту.
- Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
- Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
- Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».
«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие
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Источник: Marca