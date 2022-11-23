«Венеция» может подписать Дзюбу или Чалова

«Венеция» хочет усилить атаку. Итальянский клуб из Серии В рассматривает Артема Дзюбу.

Альтернативный вариант – Федор Чалов из ЦСКА.

Трансфер Дзюбы может состояться зимой. Если не удастся подписать его, то летом итальянцы попробуют заполучить Чалова.

Дзюба – свободный агент после ухода из «Адана Демирспора».

Чалов в 1-м полугодии играл в Европе за «Базель».

За «Венецию» выступает россиянин Денис Черышев.

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