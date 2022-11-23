Футболист-гей Кавалло раскритиковал ФИФА за запрет носить радужные повязки

Футболист из Австралии Джош Кавалло высказался в адрес ФИФА, которая запрещает на ЧМ-2022 выходить на поле с радужными повязками и оказывать другие знаки поддержки ЛГБТ-сообществу.

«ФИФА, мне нравится моя личность. Увидев, что вы запретили всем командам носить повязку OneLove, активно поддерживающую ЛГБТ на чемпионате мира, вы продемонстрировали, что футбол — это не место, открытое для всех», — сказал Кавалло, чьи слова цитирует «Рамблер.Спорт» со ссылкой на французское издание RMC Sport.

Кавалло сделал каминг-аут год назад.

ФИФА не разрешила играть в радужной повязке капитану сборной Англии Гарри Кейну.

Чемпионат мира-2022 проводится в Катаре.

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