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    Футболист-гей Кавалло раскритиковал ФИФА за запрет носить радужные повязки

    Футболист из Австралии Джош Кавалло высказался в адрес ФИФА, которая запрещает на ЧМ-2022 выходить на поле с радужными повязками и оказывать другие знаки поддержки ЛГБТ-сообществу.

    «ФИФА, мне нравится моя личность. Увидев, что вы запретили всем командам носить повязку OneLove, активно поддерживающую ЛГБТ на чемпионате мира, вы продемонстрировали, что футбол — это не место, открытое для всех», — сказал Кавалло, чьи слова цитирует «Рамблер.Спорт» со ссылкой на французское издание RMC Sport.

    • Кавалло сделал каминг-аут год назад.
    • ФИФА не разрешила играть в радужной повязке капитану сборной Англии Гарри Кейну.
    • Чемпионат мира-2022 проводится в Катаре.

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    Источник: sport.rambler.ru

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4738

      ААМ 15 минут назад

      Гомосексуализм и прочее следствие либо генетического сбоя, либо распущенности и является болезнью. Больных не надо преследовать, но и им не надо пропагандировать свою болезнь. Не устраивают же парады и прочее больные раком, туберкулезом и т.д.

      0
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      Рейтинг: +1447

      zarsm 18 минут назад

      Правильно, футбол без пид@ров

      0
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      Рейтинг: +562

      Hala Madrid 18 минут назад

      А как вот он себе представляет, что в консервативной мусульманской стране, будут вот такие перфомансы с поддержкой ЛГБТ? С алкоголем не смогли договориться, а OneLove значит будет принято обществом?

      0
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      Рейтинг: +312

      maksspartak 24 минуты назад

      Кокого фига эти радужные вообще выходят в свет и еще требуют к себе внимания , полностью согласен с предыдущими коментариями

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      Рейтинг: +1149

      Karpathian 34 минуты назад

      Да нахрена это всем показывать??? Ну долбишься ты в сракотан, делай это тихо и мирно, вот почему нормальные люди не проводят парады типа где мужики несут плакаты "я люблю сиськи" там? А 3.14дорам надо похвастаться... Аналло внатуре

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      Рейтинг: +3287

      acor94 59 минут назад

      Аналло

      Извините не удержался.

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