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  • Футболист-гей Кавалло раскритиковал ФИФА за запрет носить радужные повязки

Футболист-гей Кавалло раскритиковал ФИФА за запрет носить радужные повязки

23 ноября 2022, 08:22
20

Футболист из Австралии Джош Кавалло высказался в адрес ФИФА, которая запрещает на ЧМ-2022 выходить на поле с радужными повязками и оказывать другие знаки поддержки ЛГБТ-сообществу.

«ФИФА, мне нравится моя личность. Увидев, что вы запретили всем командам носить повязку OneLove, активно поддерживающую ЛГБТ на чемпионате мира, вы продемонстрировали, что футбол — это не место, открытое для всех», — сказал Кавалло, чьи слова цитирует «Рамблер.Спорт» со ссылкой на французское издание RMC Sport.

  • Кавалло сделал каминг-аут год назад.
  • ФИФА не разрешила играть в радужной повязке капитану сборной Англии Гарри Кейну.
  • Чемпионат мира-2022 проводится в Катаре.

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Источник: sport.rambler.ru
Чемпионат мира
Комментарии (20)
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acor94
1669181456
Аналло Извините не удержался.
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Karpathian
1669182938
Да нахрена это всем показывать??? Ну долбишься ты в сракотан, делай это тихо и мирно, вот почему нормальные люди не проводят парады типа где мужики несут плакаты "я люблю сиськи" там? А 3.14дорам надо похвастаться... Аналло внатуре
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maksspartak
1669183576
Кокого фига эти радужные вообще выходят в свет и еще требуют к себе внимания , полностью согласен с предыдущими коментариями
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Hala Madrid
1669183922
А как вот он себе представляет, что в консервативной мусульманской стране, будут вот такие перфомансы с поддержкой ЛГБТ? С алкоголем не смогли договориться, а OneLove значит будет принято обществом?
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zarsm
1669183929
Правильно, футбол без пид@ров
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ААМ
1669184089
Гомосексуализм и прочее следствие либо генетического сбоя, либо распущенности и является болезнью. Больных не надо преследовать, но и им не надо пропагандировать свою болезнь. Не устраивают же парады и прочее больные раком, туберкулезом и т.д.
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Enter2006
1669187816
Вжоп Давалло.... фу мл...
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Benifacto
1669188484
так едь в Катар и одень! посмотрим как тя отдуплят... P.s бамбардир вы делали опросник! вас же просили убрать гавномесовскую повестку! ну неинтересно нам! че за такое то опять?вы понимаете что это нас наталкивает на определенные мысли о вас! вас не беспокоит что принимают закон о запрете пропаганды этого ничтожества, а вы продолжаете писать о животных...вопрос ЗАЧЕМ?
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Красногорск_Фан
1669188887
Юнга приходит к боцману на пиратской шхуне. Сэр, а черная метка если тебе вручили это плохо? Плохо сынок. А мне сегодня принесли радужную. Хм. Тоже хорошего мало... Хорошо хоть давало кенгуру не долбит. Или они слишком быстро прыгают
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Kollljan
1669197795
Пора определиться с пидо.....ми. Или это болезнь и её надо лечить, или это извращенцы и они должны быть изолированы от нормальных людей.
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