Футболист-гей Кавалло раскритиковал ФИФА за запрет носить радужные повязки

Футболист из Австралии Джош Кавалло высказался в адрес ФИФА, которая запрещает на ЧМ-2022 выходить на поле с радужными повязками и оказывать другие знаки поддержки ЛГБТ-сообществу.
«ФИФА, мне нравится моя личность. Увидев, что вы запретили всем командам носить повязку OneLove, активно поддерживающую ЛГБТ на чемпионате мира, вы продемонстрировали, что футбол — это не место, открытое для всех», — сказал Кавалло, чьи слова цитирует «Рамблер.Спорт» со ссылкой на французское издание RMC Sport.
- Кавалло сделал каминг-аут год назад.
- ФИФА не разрешила играть в радужной повязке капитану сборной Англии Гарри Кейну.
- Чемпионат мира-2022 проводится в Катаре.
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Источник: sport.rambler.ru