Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Урал» планирует снести трибуну домашнего стадиона

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах по сносу одной из трибун «Екатеринбург Арены».

    – С учетом проведения матчей в сильный холод не хотели бы построить крышу на стадионе?

    – Конечно, мы были бы рады, если бы на стадионе появилась крыша, но понимаем, что сейчас это нереально. Когда мы переходили на систему «осень‑весна», говорилось, что можно будет играть в манеже. У нас, кстати, он есть. Но наши ребята и тренерский штаб хотят играть на улице. На наш стадион никто не найдет денег на новую реконструкцию.

    Есть планы убрать трибуны за воротами, станет намного теплее. В некоторых местах поставили отопительные лампы, чтобы болельщики могли погреться. Мы все хотим, в том числе и губернатор, чтобы болельщикам было комфортно.

    • Трибуна, о которой сказал Иванов, не была предусмотрена проектом стадиона и ее возвели специально к ЧМ-2018. С тех пор не могут убрать.
    • «Урал» идет в РПЛ 10-м.
    • Турнир возобновится в марте.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Урал» продлил беспроигрышную серию 1
    Федотов: «Ничего у ЦСКА не сломалось» 9
    Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Урала» в Кубке России 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8333

      vladik12 1 час назад

      Да снесите весь стадион. Как говорится, футбол родился в Англии, а умер на Урале.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11