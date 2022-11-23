«Урал» планирует снести трибуну домашнего стадиона

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах по сносу одной из трибун «Екатеринбург Арены».

– С учетом проведения матчей в сильный холод не хотели бы построить крышу на стадионе?

– Конечно, мы были бы рады, если бы на стадионе появилась крыша, но понимаем, что сейчас это нереально. Когда мы переходили на систему «осень‑весна», говорилось, что можно будет играть в манеже. У нас, кстати, он есть. Но наши ребята и тренерский штаб хотят играть на улице. На наш стадион никто не найдет денег на новую реконструкцию.

Есть планы убрать трибуны за воротами, станет намного теплее. В некоторых местах поставили отопительные лампы, чтобы болельщики могли погреться. Мы все хотим, в том числе и губернатор, чтобы болельщикам было комфортно.

Трибуна, о которой сказал Иванов, не была предусмотрена проектом стадиона и ее возвели специально к ЧМ-2018. С тех пор не могут убрать.

«Урал» идет в РПЛ 10-м.

Турнир возобновится в марте.

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