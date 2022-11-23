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    Мантуан назвал желаемый финал ЧМ-2022

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, какие сборные хочет увидеть в финале чемпионата мира-2022.

    «Безусловно, пожелал Ловрену удачи. Сказал, что Хорватия для меня – вторая сборная, за которую я буду болеть на турнире после Бразилии.

    Деян – потрясающий человек, пример для всех нас и на поле, и в раздевалке. Мы все желаем ему пройти как можно дальше.

    В идеале хочу увидеть финал между сборными Хорватии и Бразилии. Думаю, у команды хорошие шансы. Будем болеть за него, но не в матче с Бразилией, если так сложится», – заявил Мантуан.

    • Соперники бразильцев по группе ЧМ – Сербия, Швейцария и Камерун.
    • Хорваты сыграют с Бельгией, Канадой и Марокко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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