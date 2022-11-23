Канчельскис объяснил, почему Саудовская Аравия, победившая Аргентину, была разгромлена Россией на ЧМ-2018

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, в чем разница между национальной командой Саудовской Аравии образца ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Саудовцы во вторник победили Аргентину со счетом 2:1.

4,5 года назад на чемпионате мира Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.

«Россия обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 во время Рамадана. Пост только закончился – целый месяц не ели и не пили. Они были не готовы к матчу.

Зимой его нет – вот они и готовы оказались. Хотя первый тайм не предвещал ничего страшного для Аргентины. Но во втором всe перевернулось», – заявил Канчельскис.

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