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    Канчельскис объяснил, почему Саудовская Аравия, победившая Аргентину, была разгромлена Россией на ЧМ-2018

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, в чем разница между национальной командой Саудовской Аравии образца ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

    • Саудовцы во вторник победили Аргентину со счетом 2:1.
    • 4,5 года назад на чемпионате мира Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.

    «Россия обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 во время Рамадана. Пост только закончился – целый месяц не ели и не пили. Они были не готовы к матчу.

    Зимой его нет – вот они и готовы оказались. Хотя первый тайм не предвещал ничего страшного для Аргентины. Но во втором всe перевернулось», – заявил Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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