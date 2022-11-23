Руни отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал расторжение контракта между клубом и Криштиану Роналду.

«Мне грустно видеть, как все закончилось. Но я думаю, что после интервью, в котором он атаковал клуб, другого варианта не было.

Удивлен ли я? Нет. Но мне жаль, потому что он внес фантастический вклад», – сказал Руни.

Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.

Он провел 16 матчей в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

В недавнем интервью португалец раскритиковал «Юнайтед», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

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