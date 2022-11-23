В какой клуб нужно перейти Роналду? Делитесь своим мнением в комментариях

Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Все из-за скандального интервью, в котором он жестко прошелся по клубу и руководству. Новая глава в карьере португальца начинается не очень типично для него. Роналду уже сказал, что будет играть до 40 лет – и это значит, что мы еще увидим минимум один его трансфер.

Какой вариант лучший для него – у «Бомбардира» есть такое мнение.

Илья Егоров: «Каждый здоровый европейский топ-клуб сейчас развивается +– одним способом: имеет в составе крепких игроков средних лет и ориентируется на работу с перспективной молодежью. Случись эта ситуация в прошлом году, я бы сказал, что его заберет «ПСЖ». Но даже там сейчас научились мыслить рационально. Так что скандальная звезда явно не нужна составу, который на 80% состоит из селебрити.

Вариант с «Реалом»? Утопично – там тоже вряд ли видят Роналду лидером текущего проекта. Красивая история с завершением карьеры в «Спортинге»? Роналду сам вряд ли захочет бодаться в Португалии. Поэтому отвечу так: вижу Роналду где-нибудь в Саудовской Аравии или Катаре. А что? Там способны сделать возрастного топа самым высокооплачиваемым игроком мира – к тому же это здорово поднимет уровень лиги».

А что думаете вы?

Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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