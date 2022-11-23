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  • В какой клуб нужно перейти Роналду? Делитесь своим мнением в комментариях

В какой клуб нужно перейти Роналду? Делитесь своим мнением в комментариях

23 ноября 2022, 12:05
57

Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Все из-за скандального интервью, в котором он жестко прошелся по клубу и руководству. Новая глава в карьере португальца начинается не очень типично для него. Роналду уже сказал, что будет играть до 40 лет – и это значит, что мы еще увидим минимум один его трансфер.

Какой вариант лучший для него – у «Бомбардира» есть такое мнение.

Илья Егоров: «Каждый здоровый европейский топ-клуб сейчас развивается +– одним способом: имеет в составе крепких игроков средних лет и ориентируется на работу с перспективной молодежью. Случись эта ситуация в прошлом году, я бы сказал, что его заберет «ПСЖ». Но даже там сейчас научились мыслить рационально. Так что скандальная звезда явно не нужна составу, который на 80% состоит из селебрити.

Вариант с «Реалом»? Утопично – там тоже вряд ли видят Роналду лидером текущего проекта. Красивая история с завершением карьеры в «Спортинге»? Роналду сам вряд ли захочет бодаться в Португалии. Поэтому отвечу так: вижу Роналду где-нибудь в Саудовской Аравии или Катаре. А что? Там способны сделать возрастного топа самым высокооплачиваемым игроком мира – к тому же это здорово поднимет уровень лиги».

А что думаете вы?

Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (57)
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Мася_1989
1669142461
Пусть поможет возродившемуся Динамо Киров
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Maxi_7
1669142521
Наполи.
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sv1969
1669142613
Я думаю ему надо сначала на ЧМ хорошо отыграть! А так ... к шейхам или МЛС!
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JTherry
1669143042
после ЧМ-22 уйдет в клуб с Аравийского полуострова: нефти и денег куры не клюют, удовлетворят все амбиции в финансовом плане, миллиарды к миллиардам...) будет там голы клепать на радость шейхам... возможен вариант и с МЛС...
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Enter2006
1669143644
В никакой. Сыграть красиво на ЧМ и на покой. Уйдёт тогда красиво!
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raritet
1669145105
Спартак.
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ARSteven89
1669148292
Криштиану может играть в любом клубе ТОП-5 лиг, борющемся за чемпионство и играющим в Лиге чемпионов! Единственный момент - ему нужно понять и принять, что он уже не будет ключевой фигурой и играть по 90 минут, а станет игроком ротации, зачастую выходящим со скамейки. ВСЁ!!! Когда он это поймёт и примет, то с его отношением к своей физической форме может доиграть до следующего (!рекордного! 6го!) ЧМ.
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Soccerdealer63
1669148302
На своей позиции Рон до сих пор один из лучших в мире... И будет ещё пару лет точно))) А уж популярности он способен клубу добавить только уноси))) Думаю, даже в Реале он вполне окажется ко двору... Нужен клуб с баблом, амбициями и сильной коммерческой составляющей.. Redbull?))
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Томик
1669152399
Надо к Бекхэму ехать. Лучший для него вариант, по моему мнению, конечно. Хотя его мнение не интересуется моим.
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АртурZaСМ
1669188870
Ему единственная дорога и она в МЛС ну или в родной Спортинг. Путешествие Роналду по Европе закончилось
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