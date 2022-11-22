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    В какой клуб нужно перейти Роналду? Делитесь своим мнением в комментариях

    Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Все из-за скандального интервью, в котором он жестко прошелся по клубу и руководству. Новая глава в карьере португальца начинается не очень типично для него. Роналду уже сказал, что будет играть до 40 лет – и это значит, что мы еще увидим минимум один его трансфер.

    Какой вариант лучший для него – у «Бомбардира» есть такое мнение.

    Илья Егоров: «Каждый здоровый европейский топ-клуб сейчас развивается +– одним способом: имеет в составе крепких игроков средних лет и ориентируется на работу с перспективной молодежью. Случись эта ситуация в прошлом году, я бы сказал, что его заберет «ПСЖ». Но даже там сейчас научились мыслить рационально. Так что скандальная звезда явно не нужна составу, который на 80% состоит из селебрити.

    Вариант с «Реалом»? Утопично – там тоже вряд ли видят Роналду лидером текущего проекта. Красивая история с завершением карьеры в «Спортинге»? Роналду сам вряд ли захочет бодаться в Португалии. Поэтому отвечу так: вижу Роналду где-нибудь в Саудовской Аравии или Катаре. А что? Там способны сделать возрастного топа самым высокооплачиваемым игроком мира – к тому же это здорово поднимет уровень лиги».

    А что думаете вы?

    Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Источник: Бомбардир

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3895

      raritet 21 минуту назад

      Спартак.

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      Рейтинг: +1174

      САНЁК17 31 минуту назад

      Новые тренеры мю два лучших игроков слили, первый был Руни, когда Моуриньо стал тренером посадив в запасе, второй игрок Роналду, тоже от лавочке покинул команду.Где он будет играть все правильно написали в нижнем строке.Я с вами согласен.

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      Рейтинг: +5558

      Enter2006 45 минут назад

      В никакой. Сыграть красиво на ЧМ и на покой. Уйдёт тогда красиво!

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      Рейтинг: +291

      svetekanet 46 минут назад

      Зависит от его выступления на ЧМ.
      Если докажет, что ещё порох пороховницах есть - то клуб, выступающий в ЛЧ (но не супер топ-уровня) с условием игрока ротации.
      Если нет - скорее всего МЛС, чтобы могли вызывать в сборную.
      Очень хочется пожелать ему зажечь как в последний раз. Он всегда восставал из пепла, почему бы не сделать это ещё раз?

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      Рейтинг: +26914

      JTherry 55 минут назад

      после ЧМ-22 уйдет в клуб с Аравийского полуострова: нефти и денег куры не клюют, удовлетворят все амбиции в финансовом плане, миллиарды к миллиардам...) будет там голы клепать на радость шейхам... возможен вариант и с МЛС...

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      Рейтинг: +17977

      Cleaner 1 час назад

      Где больше денег дадут, туда и идти. У Роналду нет других вариантов. В БОЛЬШИХ клубах он так и будет сидеть в запасе. США или Китай. Там футбол попроще и денег дадут побольше за возможность вживую увидеть Роналду на поле.

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      Рейтинг: +99008

      sv1969 1 час назад

      Я думаю ему надо сначала на ЧМ хорошо отыграть! А так ... к шейхам или МЛС!

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      Рейтинг: +17977

      Cleaner > sv1969 56 минут назад

      К шейхам не пойдет, там скучно, жарко и верблюды...)

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      Рейтинг: +1973

      Maxi_7 1 час назад

      Наполи.

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      Рейтинг: +331

      Мася_1989 1 час назад

      Пусть поможет возродившемуся Динамо Киров

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      Рейтинг: +1491

      aubergine 1 час назад

      Текстильщик (Иваново) поставил перед собой амбициозную задачу - вернуться первую лигу, а это всё-таки Лучшая лига мира)) Криш наверное готов к серьёзным вызовам и сможет достойно показать себя во второй лиге, с перспективой на выход в первую. Может даже станет первым португальцем в истории, получившим золотые медали второй российской лиги.

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      Рейтинг: +99008

      sv1969 > aubergine 1 час назад

      Его затопчут там! Он не играл с пьяными МУЖИКАМИ)))

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      Рейтинг: +1491

      aubergine > sv1969 1 час назад

      Настоящий профи должен уметь выходить из зоны комфорта и адаптироваться к любым, даже самым неожиданным условиям. В МЮ любой дурак сыграет, а пусть попробует в ноябре в России на синтетике побегать))

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