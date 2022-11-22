«Краснодар» может назначить Гаранина в будущем. Галицкий звонил тренеру

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий связывался со старшим тренером «Сочи» Вадимом Гараниным в начале ноября.

Бизнесмену нравятся подход и философия 51-летнего специалиста, которая включает в себя развитие молодых футболистов.

«Краснодар» может пригласить Гаранина в будущем. Сейчас его назначение маловероятно.

Сообщалось, что «Сочи» расторгнет контракт с тренером 23 ноября.

В услугах Гаранина также заинтересованы «Пари НН» и «Рубин».

«Краснодар» собирается уволить Александра Сторожука.

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