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    «Краснодар» может назначить Гаранина в будущем. Галицкий звонил тренеру

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий связывался со старшим тренером «Сочи» Вадимом Гараниным в начале ноября.

    Бизнесмену нравятся подход и философия 51-летнего специалиста, которая включает в себя развитие молодых футболистов.

    «Краснодар» может пригласить Гаранина в будущем. Сейчас его назначение маловероятно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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