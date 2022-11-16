Сторожук покинет «Краснодар». Клуб ведет переговоры с несколькими тренерами (Сергей Ильев)

Уверен, Галицкий хочет найти для Краснодара тренера имеющего хорошую практику и самое главное умеющего видеть перспективу. Только бы не повёлся на разглагольствования Слуцкого, будет потеряно ещё много времени, что имело место с Тренером-однодневкой Гончаренко.
«Краснодар» ищет нового главного тренера.
«По моим данным, Александр Сторожук покинет пост главного тренера «Краснодара». Клуб уже начал рассматривать кандидатов на его замену, более того, с некоторыми находится в диалоге», – написал инсайдер Сергей Ильев в телеграме.
- Сторожук возглавил «Краснодар» весной 2022 года.
- Команда занимает 8-е место в РПЛ.
- На выходных клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».
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