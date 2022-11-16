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    Сторожук покинет «Краснодар». Клуб ведет переговоры с несколькими тренерами (Сергей Ильев)

    «Краснодар» ищет нового главного тренера.

    «По моим данным, Александр Сторожук покинет пост главного тренера «Краснодара». Клуб уже начал рассматривать кандидатов на его замену, более того, с некоторыми находится в диалоге», – написал инсайдер Сергей Ильев в телеграме.

    • Сторожук возглавил «Краснодар» весной 2022 года.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ.
    • На выходных клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23516

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Уверен, Галицкий хочет найти для Краснодара тренера имеющего хорошую практику и самое главное умеющего видеть перспективу. Только бы не повёлся на разглагольствования Слуцкого, будет потеряно ещё много времени, что имело место с Тренером-однодневкой Гончаренко.

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      Рейтинг: +517

      vsolon > DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      однодневка Урал из задницы вытащил .....просто дали ему работать

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      Рейтинг: +7561

      mihail200606 1 час назад

      Юран... неплохой бы был вариант..но судя по всему галицкому комфортнее со спокойными ,более интеллигентными, тренерами))

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