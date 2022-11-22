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    «Сочи» расторгнет контракт с Гараниным 23 ноября. Клуб должен возглавить Бердыев

    Руководство «Сочи» договорилось о расторжении контракта со старшим тренером Вадимом Гараниным.

    По информации «РБ Спорт», контракт будет расторгнут после матча Кубка России с «Торпедо» 23 ноября, который тренер пропустит из-за перебора желтых карточек.

    Сообщалось, что новым главным тренером «Сочи» станет Курбан Бердыев.

    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
    • Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
    • В России он не тренирует с 2019 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1546

      jek718875 1 час назад

      Автобус "Сочи" переедет в первую лигу к Рубину

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      Рейтинг: +17432

      paracetamol 1 час назад

      Опять в афтобус? А ведь не плохая была команда, жаль!

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