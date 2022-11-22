«Сочи» расторгнет контракт с Гараниным 23 ноября. Клуб должен возглавить Бердыев

Руководство «Сочи» договорилось о расторжении контракта со старшим тренером Вадимом Гараниным.
По информации «РБ Спорт», контракт будет расторгнут после матча Кубка России с «Торпедо» 23 ноября, который тренер пропустит из-за перебора желтых карточек.
Сообщалось, что новым главным тренером «Сочи» станет Курбан Бердыев.
- «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
- Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
- В России он не тренирует с 2019 года.
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Источник: «РБ Спорт»