«Сочи» расторгнет контракт с Гараниным 23 ноября. Клуб должен возглавить Бердыев

Руководство «Сочи» договорилось о расторжении контракта со старшим тренером Вадимом Гараниным.

По информации «РБ Спорт», контракт будет расторгнут после матча Кубка России с «Торпедо» 23 ноября, который тренер пропустит из-за перебора желтых карточек.

Сообщалось, что новым главным тренером «Сочи» станет Курбан Бердыев.

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».

В России он не тренирует с 2019 года.

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