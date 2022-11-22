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    «Это подарок болельщикам!». Губерниев одобрил 24 минуты добавленного времени к матчу ЧМ-2022

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на 24 минуты добавленного времени к матчу первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Ирана (6:2).

    «Почитал и послушал тут коллег! Оказывается, лишние 24 минуты к лучшему в мире футболу – это плохо! Да вы что?! Это подарок болельщикам!

    И тут говорят, что сетки ТВ рушатся и вообще для телевидения – это ужас какой-то. Да ну хватит. Дополнительные полчаса с высочайшим рейтингом – это мечта любого руководителя канала. А с программой передач уж как-нибудь разберутся», – написал Губерниев.

    • Судья из Бразилии Рафаэль Клаус добавил 14 минут к 1-му тайму.
    • Ко 2-му тайму он добавил 10 минут, но игра затянулась еще на 3 минуты из-за вмешательства VAR.
    • Матч стал самым продолжительным в истории ЧМ.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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