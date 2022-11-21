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    ЧМ-2022. Нидерланды победили Сенегал, забив два гола в концовке

    В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Нидерландов обыграла Сенегал со счетом 2:0.

    Оба гола были забиты в концовке матча: Коди Гакпо отличился на 84-й минуте, Дэви Классен – на 99-й.

    Голландцы делят лидерство в группе с Эквадором, который вчера победил Катар (2:0).

    Чемпионат мира. 1-й тур. Группа A

    Сенегал – Нидерланды – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гакпо, 84; 2:0 – Классен, 90+9.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +319

      Ill Ich 9 минут назад

      Вечно летучие и вечно оранжевые победили в равной по содержанию игре. Это был первый конкурентный матч чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +66498

      portero 14 минут назад

      Воротчик проспал момент с выходом, изобразил выход, а не пошёл выбивать мяч... лететь надо вперёд и выбивать одним кулаком.
      Обидно за Африку.

      0
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      Рейтинг: +945

      ARSteven89 19 минут назад

      Молодцы, но всё-таки на тоненького победа! Не хватает голландцам забивного страйкера как Бергкамп, ван Нистелрой или ван Перси.

      0
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      Рейтинг: +98951

      zigbert 19 минут назад

      Совершенно равная игра. У голландцев голевых моментов даже было больше в первом тайме. Все шло к ничьей, обе команды уже устали но вот удачный навес в штрафную и Гакпо опережает Менди. Второй мяч голландцы забили на контратаке уже в конце компенсированного времени.

      2
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      Рейтинг: +2767

      фанат джигурды 32 минуты назад

      Сенегал даже не сподобился но нормальный навал.
      До гола игра была равная.

      0
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      Рейтинг: +1480

      aubergine 33 минуты назад

      Очень хорошо выглядели сенегальцы. Не ожидал, что они будут достойно и почти на равных играть с голландцами. Думаю, что у них неплохие шансы обойти Эквадор и выйти из группы. В любом случае, матч Сенегал-Эквадор должен быть огонь.

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      Рейтинг: +1172

      САНЁК17 45 минут назад

      Мля Сенегал играл до пропущенного гола бились достойно,а потом чуть сдались,но у них шансы есть, чтобы выходить из группы.

      2
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      Рейтинг: +26866

      JTherry 46 минут назад

      на трибунах поддержка с барабанами была в пользу Сенегала, но по игре лучшими были Нидерланды... Менди с выходом задержался, Гакпо забил головой классный гол...

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      Рейтинг: +6187

      Красногорск_Фан 50 минут назад

      Жалко Сенегал. Мане пропускает чм, до первого гола игра была равной. Матч получился интересным , спасибо. Голландцы сегодня будут в хлам, нарушат все законы Катара.

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