В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Нидерландов обыграла Сенегал со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в концовке матча: Коди Гакпо отличился на 84-й минуте, Дэви Классен – на 99-й.

Голландцы делят лидерство в группе с Эквадором, который вчера победил Катар (2:0).

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа A

Сенегал – Нидерланды – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гакпо, 84; 2:0 – Классен, 90+9.

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