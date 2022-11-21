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Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Локомотив»

21 ноября 2022, 14:55
2

Михаил Галактионов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Локомотива».

– Очевидно, что решение уйти из «Пари Нижнего Новгорода» не далось легко. Когда наступил тот самый момент, когда вы приняли это решение?

– На определeнном этапе шли согласования и консультации на этот счeт. Мы со своей стороны качественно и плодотворно делали свою работу в Нижнем Новгороде. Те задачи, которые ставили губернатор и руководство клуба, мы выполняли. В том числе и с точки зрения омоложения команды. Мы сделали еe более мобильной, скоростной, со своей стилистикой игры.

Безусловно, это решение было непростым. Но для меня это новый вызов. Когда поступило предложение от футбольного клуба «Локомотив», решил, что надо пробовать, надо решать те задачи, которые стоят перед клубом.

Сегодня команда в непростой ситуации. На первом собрании с футболистами и в разговоре с руководителями клуба я сказал, что не надо шарахаться. Надо спокойно делать своe дело, подбор футболистов позволяет. Сейчас очень важно правильно оценить ситуацию, проанализировать и хорошо провести оставшийся игровой отрезок.

Эти две игры Кубка – те самые матчи, когда есть возможность изменить внутреннее состояние команды и положительным результатом, и качеством игры. А то, что касается зимы, то это будет уже ежедневная кропотливая работа.

  • «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
  • Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (2)
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Slavan52
1669033133
Москва и бабло - весь твой вызов. ты и Локо кинешь при удобном для себя случае
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