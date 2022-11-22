Сборные Франции и Австралии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 22 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Французы – действующие победители чемпионата мира.
В двух последних очных матчах французы обыграли австралийцев: 6:0 и 2:1.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-1,5)
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Источник: «Бомбардир»