Сборные Франции и Австралии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 22 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Французы – действующие победители чемпионата мира.

В двух последних очных матчах французы обыграли австралийцев: 6:0 и 2:1.

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Коэффициенты:

Победа Франции – 1.30

Ничья – 5.50

Победа Австралии – 11.0

Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-1,5)

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