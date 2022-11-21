Тренер сборной Эквадора рассказал о травме Валенсии. Он оформил дубль в матче-открытии ЧМ

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал повреждение нападающего Эннера Валенсии.

Футболист «Фенербахче» травмировался в матче-открытии ЧМ-2022 против Катара (2:0).

Он забил оба гола в первой игре.

Следующий соперник эквадорцев – Нидерланды (25 ноября).

«Валенсия точно сыграет с Нидерландами, в этом нет никаких сомнений», – сказал Альфаро.

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