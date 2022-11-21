Глебов заявил, что его не удивили сборные Таджикистана и Узбекистана

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о ноябрьских матчах национальной команды.

20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.

17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

– Если подводить итоги товарищеских матчей, нужно ли это вообще было?

– Да.

– Почему? Для чего?

– Потому что приехал Сергей Пиняев, Карпукас из «Локомотива». Молодые ребята, которые в первый раз вызваны в сборную. И узнали вообще про существование сборной, что она есть, есть требования, игровые моменты и моменты в быту, чтобы они быстрее осваивались.

– Ты выходил на одну из игр с капитанской повязкой. Для тебя это честь?

– Честь, конечно. Гордость внутри была. Чуть больше ответственности, чем обычно.

– Разочарованы результатом? Две ничьи с не самыми сильными соперниками.

– Не удивили они нас. Надо было забивать.

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