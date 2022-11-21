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    Глебов заявил, что его не удивили сборные Таджикистана и Узбекистана

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о ноябрьских матчах национальной команды.

    • 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

    – Если подводить итоги товарищеских матчей, нужно ли это вообще было?

    – Да.

    – Почему? Для чего?

    – Потому что приехал Сергей Пиняев, Карпукас из «Локомотива». Молодые ребята, которые в первый раз вызваны в сборную. И узнали вообще про существование сборной, что она есть, есть требования, игровые моменты и моменты в быту, чтобы они быстрее осваивались.

    – Ты выходил на одну из игр с капитанской повязкой. Для тебя это честь?

    – Честь, конечно. Гордость внутри была. Чуть больше ответственности, чем обычно.

    – Разочарованы результатом? Две ничьи с не самыми сильными соперниками.

    – Не удивили они нас. Надо было забивать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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