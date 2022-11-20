Митрович поблагодарил Россию за поддержку Сербии на ЧМ-2022

Защитник сборной Сербии Стефан Митрович поблагодарил болельщиков из России.
«Да, мы знаем об этом [что множество людей из России будет поддерживать сборную Сербии]. Мы очень благодарны за то, что ваша поддержка будет на нашей стороне. Особенно на таком большом турнире, как этот. Мы этому всегда рады и хотим поблагодарить вас за это!» – сказал Митрович.
- Сербия сыграет в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.
- Митрович выступает за «Хетафе».
- Россия отстранена от турнира.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»