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    Митрович поблагодарил Россию за поддержку Сербии на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Сербии Александар Митрович поблагодарил болельщиков из России.

    «Да, мы знаем об этом [что множество людей из России будет поддерживать сборную Сербии]. Мы очень благодарны за то, что ваша поддержка будет на нашей стороне. Особенно на таком большом турнире, как этот. Мы этому всегда рады и хотим поблагодарить вас за это!» – сказал Митрович.

    • Сербия сыграет в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.
    • Митрович выступает за «Фулхэм».
    • Россия отстранена от турнира.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +740

      3meeeD 56 минут назад

      За Сербию,это понятно.
      А симпатии не за кого больше нет.За красивый футбол

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      Рейтинг: +6161

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Завсегда болеем за братушек! Тем более выйти из такой группы дорогого стоит

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      Рейтинг: +2209

      serglider > Красногорск_Фан 15 минут назад

      Да уж... сербам не позавидуешь. Про Бразилию даже говорить ничего не надо! Швейцарцы прибавляют с каждым турниром, показывая очень симпатичную и содержательную игру, Камерун на нескольких Чемпионатах мира наводил шороху, выигрывая у крепких сборных, их футболеры были как боевые слоны - просто амбалы от которых, как кегли, отлетали соперники! Одна "путевка" в следующий этап, без вопросов у Бразилии, у остальных сборных шансы на выход равные... Сербам - желаю удачи!

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