Митрович поблагодарил Россию за поддержку Сербии на ЧМ-2022

Защитник сборной Сербии Стефан Митрович поблагодарил болельщиков из России.

«Да, мы знаем об этом [что множество людей из России будет поддерживать сборную Сербии]. Мы очень благодарны за то, что ваша поддержка будет на нашей стороне. Особенно на таком большом турнире, как этот. Мы этому всегда рады и хотим поблагодарить вас за это!» – сказал Митрович.

Сербия сыграет в группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

Митрович выступает за «Хетафе».

Россия отстранена от турнира.

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