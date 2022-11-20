Стал известен срок восстановления Бензема

Нападающий сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира-2022. У него травма бедра, полученная накануне на тренировке.

На восстановление уйдет порядка трех недель.

На ЧМ-2018 Бензема тоже не было.

Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.

Французам предстоит защищать титул.

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