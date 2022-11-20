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    Стал известен срок восстановления Бензема

    Нападающий сборной Франции Карим Бензема пропустит чемпионат мира-2022. У него травма бедра, полученная накануне на тренировке.

    На восстановление уйдет порядка трех недель.

    • На ЧМ-2018 Бензема тоже не было.
    • Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
    • Французам предстоит защищать титул.

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    Источник: L'Equipe

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1477

      Тазит 54 минуты назад

      Он остался в заявке Франции?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      F@nat1k > Тазит 53 минуты назад

      нет, мартиаля визвали

      0
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