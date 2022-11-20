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    Только в четырех сборных ЧМ-2022 нет игроков, родившихся за пределами страны

    На чемпионате мира-2022 будет 137 футболистов, которые заявлены не за ту страну, в которой родились. Больше всего таких игроков у Марокко – 14.

    Больше всего игроков, выступающих за сборную не по месту рождения, появились на свет во Франции – 34.

    Игроков, родившихся за пределами страны, нет только в составах четырех сборных: Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

    42 процента футболистов, вызванных в африканские сборные, родились не в Африке.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Изучили заявки ЧМ-2022: откуда футболистов больше всего, самые старые и молодые и другие интересные факты

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    Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина

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