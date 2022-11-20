Только в четырех сборных ЧМ-2022 нет игроков, родившихся за пределами страны

На чемпионате мира-2022 будет 137 футболистов, которые заявлены не за ту страну, в которой родились. Больше всего таких игроков у Марокко – 14.
Больше всего игроков, выступающих за сборную не по месту рождения, появились на свет во Франции – 34.
Игроков, родившихся за пределами страны, нет только в составах четырех сборных: Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.
42 процента футболистов, вызванных в африканские сборные, родились не в Африке.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Изучили заявки ЧМ-2022: откуда футболистов больше всего, самые старые и молодые и другие интересные факты
Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина