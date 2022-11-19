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    Первая лига. «Балтика» Игнашевича победила «Шинник» Евсеева и вышла на первое место

    «Балтика» в 19-м туре Первой лиги победила «Шинник». Мяч забил защитник Никола Радмановац, летний новичок.

    Команда Сергея Игнашевича вышла на первое место. «Шинник» остался седьмым.

    У «Балтики» в сезоне Первой лиги одно поражение.

    «Шинник» не побеждает в Калининграде с 2016 года.

    Россия. Первая лига. 19-й тур

    Балтика (Калининград) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Радмановац, 64.

    Календарь Первой лиги

    Турнирная таблица Первой лиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +732

      3meeeD 2 часа назад

      Красавцы земели

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