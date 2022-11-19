Первая лига. «Балтика» Игнашевича победила «Шинник» Евсеева и вышла на первое место

«Балтика» в 19-м туре Первой лиги победила «Шинник». Мяч забил защитник Никола Радмановац, летний новичок.
Команда Сергея Игнашевича вышла на первое место. «Шинник» остался седьмым.
У «Балтики» в сезоне Первой лиги одно поражение.
«Шинник» не побеждает в Калининграде с 2016 года.
Россия. Первая лига. 19-й тур
Балтика (Калининград) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Радмановац, 64.
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Источник: Бомбардир.ру