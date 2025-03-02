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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 02 марта 2025
Балтика
02.03.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Шинник
90'
+2
Желтая карточка
З. Федоров
90'
+1
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Р. Куль
87'
Желтая карточка
А. Косогоров
82'
Желтая карточка
Б. Загре
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
В. Саусь
79'
Желтая карточка
Н. Титков
78'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Петров
72'
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Мохаммад
72'
69'
Замена
З. Федоров
️️️️
С. Альфред
63'
Желтая карточка
А. Малахов
Замена
М. Петров
️️️️
С. Пряхин
60'
Замена
Н. Титков
️️️️
В. Лисакович
60'
49'
Замена
А. Голубев
️️️️
Т. Шипунов
46'
Замена
А. Малахов
️️️️
Д. Джон
36'
Желтая карточка
Д. Джон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
3-1-2-2-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-3-3-1
51
Митров
53
Котин
42
Джон
89
Загре
2
Косогоров
38
Алейников
27
Черный
78
Куль
20
Шипунов
8
Сухомлинов
29
Альфред
96
Мохаммад
23
Чернов
23
Чернов
96
Мохаммад
19
Пряхин
73
Петров
73
Петров
19
Пряхин
99
Лисакович
18
Титков
18
Титков
99
Лисакович
17
Саусь
17
Ковалев
17
Ковалев
17
Саусь
10
Петров
14
Аппаев
14
Аппаев
10
Петров
20
Шипунов
50
Голубев
50
Голубев
20
Шипунов
78
Куль
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
78
Куль
42
Джон
97
Малахов
97
Малахов
42
Джон
29
Альфред
9
Федоров
9
Федоров
29
Альфред
Остались в запасе
Балтика
Шинник
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
27
Руслан Оздоев
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Михаил Опарин
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
27
Руслан Оздоев
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Антон Сидорин (Москва)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Ростех Арена
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